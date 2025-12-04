Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo erhältlich

Der Xbox Game Pass erhält heute drei Neuzugänge, die das Dezember-Lineup weiter ausbauen und euch auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, Cloud und Handheld zusätzliche Spielerlebnisse bieten.

Mit 33 Immortals startet eine Game Preview Version in Game Pass Premium und bringt euch ein kooperatives Action Abenteuer, das auf Cloud, Konsole und PC verfügbar ist.

Parallel dazu ergänzt Indiana Jones und der Große Kreis das Premium-Angebot und ermöglicht euch, das filmreife Abenteuer auf Cloud, PC und Xbox Series X|S zu erleben. Mit seiner Mischung aus Exploration, Rätseln und Action richtet sich der Titel an alle, die das Xbox Gaming Portfolio um ein cineastisches Erlebnis erweitern wollen.

Abgerundet wird der Tag durch Routine, das ab sofort im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass spielbar ist. Der Sci Fi Horror Titel unterstützt Cloud, Konsole, Handheld und PC und rückt atmosphärische Spannung sowie taktisches Erkunden in den Vordergrund. Damit stärkt der Xbox Game Pass seine Position als einer der vielseitigsten Gaming Services und schafft einen weiteren attraktiven Tag für alle Abonnenten.

Xbox Game Pass – Dezember 2025

04. Dezember 2025 – 33 Immortals Game Preview (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

04. Dezember 2025 – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, P und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

04. Dezember 2025 – Routine (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Was werdet ihr als nächstes im Abo spielen?