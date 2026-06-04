Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Premium-Abo dabei

Xbox Game Pass: Diese beiden Spiele sind ab heute neu dabei.

Das Xbox-Game-Pass-Angebot wächst heute um zwei weitere Titel. Ab dem 4. Juni 2026 stehen Herdling und Total Chaos für zusätzliche Abonnenten über den Dienst zur Verfügung.

Mit Herdling erweitert Microsoft das Line-up auf Cloud, Xbox Series X|S und PC. Der Titel ist ab sofort für Mitglieder von Game Pass Premium verfügbar und war zuvor bereits über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass spielbar.

Ebenfalls neu für Game Pass Premium ist Total Chaos. Das Horror-Spiel kann nun ebenfalls auf Cloud, Xbox Series X|S und PC genutzt werden, nachdem es bereits für Game Pass Ultimate und PC Game Pass freigeschaltet wurde.

Xbox Game Pass – Juni 2026

04. Juni 2026 – Herdling (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

04. Juni 2026 – Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Damit erhalten Game Pass Premium-Abonnenten heute Zugriff auf zwei weitere Spiele, die bislang exklusiv für andere Game-Pass-Stufen verfügbar waren. Was noch alles im Abo landet, erfahrt ihr hier.