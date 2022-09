Xbox Game Pass: Diese Spiele sind jetzt alle neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Was war das für ein Auftakt auf der Tokyo Game Show 2022? Über 50 News haben wir allein gestern für euch abgefeuert und es hat immer noch nicht gereicht, um die riesige Welle an Neuigkeiten abzuarbeiten. Deswegen freuen wir uns schon, euch mit weiteren News-Meldungen aus der Welt der Xbox versorgen zu können.

Bei den Masse an News, Trailern und weiteren Neuigkeiten, die nach und nach veröffentlicht wurden, habt ihr vielleicht etwas den Überblick verloren, was jetzt alles neu im Xbox Game Pass ist. Damit ihr aber stets wisst, was euch im Abo erwartet, gibt es hier ein frisches Update für euch:

Xbox Game Pass – September 2022

Verfügbar – Ni No Kuni Der Fluch der Weißen Königin Remastered

Verfügbar – Assassin’s Creed Odyssey

Verfügbar – Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

Verfügbar – Amazing Cultivation Simulator (PC)

Verfügbar – Fuga: Melodies of Steel

Verfügbar – Metal Hellsinger

Verfügbar – You Suck at Parking

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Deathloop am 20. September 2022 für Xbox erscheinen und an diesem Tag ebenfalls im Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Welche Spiele noch angekündigt wurden, erfahrt ihr hier.