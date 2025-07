Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen am 15. Juli das Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Am 15. Juli verlassen mehrere Titel die Xbox Game Pass-Bibliothek – das bedeutet für euch: Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, offene Erfolge abzuschließen, noch einmal in die Geschichten einzutauchen oder euch mit eurem Mitgliedschaftsrabatt von bis zu 20 Prozent dauerhaft Zugriff auf eure Favoriten zu sichern.

Zu den Spielen, die an diesem Tag aus dem Abo-Angebot verschwinden, gehört unter anderem Mafia: Definitive Edition. Das aufwendig überarbeitete Remake des Gangster-Klassikers überzeugt mit neuer Grafik und intensiver Story. Ebenfalls betroffen ist The Callisto Protocol, ein düsterer Sci-Fi-Horror-Shooter, der besonders für Fans von Dead Space ein Highlight war.

Wer es etwas leichter mag, sollte sich noch schnell Zeit für Magical Delicacy nehmen – ein charmantes Koch-Abenteuer mit liebevoll gestalteter Pixelgrafik. Auch das atmosphärische Inselabenteuer Tchia, das mit Open-World-Erkundung und kreativen Spielmechaniken punktet, steht nur noch kurze Zeit im Game Pass zur Verfügung.

Darüber hinaus verlassen auch der Koop-Flugspaß Flock sowie das gefeierte Detektivspiel The Case of the Golden Idol den Katalog – beide bieten euch einzigartige Spielerlebnisse, die sich vor dem Abschied definitiv lohnen.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Juli 2025

Flock (Cloud, Konsole und PC)

Mafia Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC)

Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC)

Tchia (Cloud, Konsole und PC)

The Callisto Protocol (Cloud, Konsole und PC)

The Case of the Golden Idol (Cloud, Konsole und PC)

Werdet ihr ein Spiel vermissen?