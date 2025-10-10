Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen das Abo in Kürze

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Oktober!

Microsoft hat bekannt gegeben, welche Titel den Xbox Game Pass am 15. Oktober verlassen. Spieler haben noch einige Tage Zeit, um diese Spiele zu genießen, bevor sie aus dem Abo-Angebot verschwinden.

Folgende Titel sind betroffen: Cocoon, Core Keeper sowie Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Alle drei Spiele sind auf Cloud, Konsole und PC verfügbar. Wer die Titel dauerhaft behalten möchte, kann sie kaufen und in der eigenen Bibliothek behalten.

Damit verabschiedet sich der Xbox Game Pass erneut von einigen beliebten Spielen, bietet aber weiterhin zahlreiche neue Titel und Vorteile für alle Mitglieder:

