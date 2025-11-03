Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen das Abo Mitte November 2025

13 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Diese Spiele verlassen das Xbox Game Pass-Abo Mitte November 2025. Doch noch ist genug Zeit, den einen oder anderen Titel zu beenden, oder?

Der Xbox Game Pass verliert Mitte November 2025 erneut einige bekannte Titel aus seinem umfangreichen Spielekatalog.

Wie Microsoft bestätigt hat, werden Football Manager 2024, Frostpunk, STALKER 2: Heart of Chornobyl und Spirittea in Kürze aus dem Abo entfernt.

Wer eines dieser Spiele derzeit spielt, sollte die verbleibende Zeit nutzen, um laufende Kampagnen oder Speicherstände abzuschließen, bevor der Zugriff endet.

Mit dem Wegfall dieser vier Spiele verabschiedet sich der Xbox Game Pass von einer abwechslungsreichen Auswahl an Genres. Das Management-Spiel Football Manager 2024 bot Fans strategische Tiefe und langfristige Spielmotivation, doch am 04. November folgt schon die 2026er-Version im Abo, während das Überlebensspiel Frostpunk mit seiner Kombination aus Stadtaufbau und moralischen Entscheidungen überzeugte.

Der postapokalyptische Shooter STALKER 2: Heart of Chornobyl galt als einer der technisch ambitioniertesten Titel im Abo, und Spirittea sorgte mit seiner charmanten Pixelgrafik und entspannenden Atmosphäre für Abwechslung im Portfolio.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. November 2025

  • Football Manager 2024
  • Frostpunk
  • STALKER 2 Heart of Chornobyl
  • Spirittea

Der Xbox Game Pass wird regelmäßig aktualisiert, sodass im Gegenzug zu den auslaufenden Titeln auch im November neue Spiele hinzugefügt werden. Microsoft setzt damit weiterhin auf einen dynamischen Rotationszyklus, um euch ein ständig wechselndes und vielfältiges Spielerlebnis zu bieten. Was euch in der ersten Novemberwoche etwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. danbu 64150 XP Romper Stomper | 03.11.2025 - 07:37 Uhr

    Stalker wollte ich eigentlich irgendwann mal spielen, nachdem es genügend gepatcht wurde. Gar keine Ahnung, wie es um den aktuellen Zustand bestellt ist. Werd ich dann so wie es aussieht auch so schnell nicht erfahren.
    Ob mein Interesse an dem Spiel groß genug ist, um es mir zu kaufen weiss ich nicht. Vielleicht irgendwann mal günstig in nem Sale.

    0
    • Mysterio 35335 XP Bobby Car Raser | 03.11.2025 - 08:10 Uhr
      Antwort auf danbu

      Bin da total bei dir. Hab mal kurz rein geschaut aber dann wieder beiseite geschoben und mich anderen Spielen gewidmet

      0

Hinterlasse eine Antwort