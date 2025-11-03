Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen das Abo Mitte November 2025

Diese Spiele verlassen das Xbox Game Pass-Abo Mitte November 2025. Doch noch ist genug Zeit, den einen oder anderen Titel zu beenden, oder?

Der Xbox Game Pass verliert Mitte November 2025 erneut einige bekannte Titel aus seinem umfangreichen Spielekatalog.

Wie Microsoft bestätigt hat, werden Football Manager 2024, Frostpunk, STALKER 2: Heart of Chornobyl und Spirittea in Kürze aus dem Abo entfernt.

Wer eines dieser Spiele derzeit spielt, sollte die verbleibende Zeit nutzen, um laufende Kampagnen oder Speicherstände abzuschließen, bevor der Zugriff endet.

Mit dem Wegfall dieser vier Spiele verabschiedet sich der Xbox Game Pass von einer abwechslungsreichen Auswahl an Genres. Das Management-Spiel Football Manager 2024 bot Fans strategische Tiefe und langfristige Spielmotivation, doch am 04. November folgt schon die 2026er-Version im Abo, während das Überlebensspiel Frostpunk mit seiner Kombination aus Stadtaufbau und moralischen Entscheidungen überzeugte.

Der postapokalyptische Shooter STALKER 2: Heart of Chornobyl galt als einer der technisch ambitioniertesten Titel im Abo, und Spirittea sorgte mit seiner charmanten Pixelgrafik und entspannenden Atmosphäre für Abwechslung im Portfolio.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. November 2025

Football Manager 2024

Frostpunk

STALKER 2 Heart of Chornobyl

Spirittea

Der Xbox Game Pass wird regelmäßig aktualisiert, sodass im Gegenzug zu den auslaufenden Titeln auch im November neue Spiele hinzugefügt werden. Microsoft setzt damit weiterhin auf einen dynamischen Rotationszyklus, um euch ein ständig wechselndes und vielfältiges Spielerlebnis zu bieten. Was euch in der ersten Novemberwoche etwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.