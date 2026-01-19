Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Ende Januar das Abo

Mehrere Spiele aus unterschiedlichen Genres werden Ende Januar aus dem Xbox Game Pass entfernt. Die Auswahl reicht von Indie‑Abenteuern bis hin zu strategischen Actiontiteln, die in den vergangenen Monaten für konstante Aktivität im Abo gesorgt haben.
Unter den Spielen, die den Dienst verlassen, befindet sich Cataclismo, das mit seinem Mix aus Aufbau und Belagerungstaktik viele Spieler über längere Zeit beschäftigt hat. Auch Starbound verschwindet aus dem Angebot, ein Titel, der mit seiner offenen Pixelwelt und dem Fokus auf Erkundung eine treue Community aufgebaut hat.
Für Fans narrativer Sci‑Fi‑Erfahrungen bedeutet das Aus von Citizen Sleeper 2: Starward Vector ebenfalls einen Einschnitt, da das Spiel mit seiner dichten Atmosphäre und seinen Rollenspielelementen einen besonderen Platz im Portfolio einnahm.
Für jüngere Spieler fällt zudem PAW Patrol World weg, das im Familienbereich eine feste Größe war. Mit Shady Part of Me verschwindet ein atmosphärisches Puzzle‑Abenteuer, das durch seine ruhige Erzählweise auffiel.
Auch Orcs Must Die! Deathtrap wird nicht länger verfügbar sein und hinterlässt eine Lücke im Bereich der Tower‑Defense‑Action. Komplettiert wird die Liste durch Lonely Mountains: Snow Riders, das mit seinem Fokus auf präzise Steuerung und minimalistisches Design eine eigene Nische bediente.
Die Veränderungen zeigen, wie dynamisch der Xbox Game Pass bleibt. Während einige Titel gehen, rücken neue nach. Schon am Dienstag dürfte es erfahrungsgemäß Neuigkeiten zu mehr Spielen für Januar geben.
Xbox Game Pass – Entfernungen 31. Januar 2026
- Cataclismo
- Starbound
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- PAW Patrol World
- Shady Part of Me
- Orcs Must Die! Deathtrap
- Lonely Mountains: Snow Riders
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ich nicht betroffen.
Citizen Sleeper ist ganz gut, mal was anderes, gute Story und Gameplay ist auch ganz interessant. Hat man schnell relativ durchgespielt, 3-5Std., lohnt sich aber finde ich. Teil 1 war auch gut.
Schade um orcs must die 😮💨
Ich werde keinem einzigen Spiel hinterher trauern
Kann alles gehen.
Werde keines missen und ciao