Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Ende Januar das Abo

Sieben Spiele fliegen in wenigen Wochen aus dem Xbox Game Pass und sind dann nicht mehr über das Abonnement spielbar.

Mehrere Spiele aus unterschiedlichen Genres werden Ende Januar aus dem Xbox Game Pass entfernt. Die Auswahl reicht von Indie‑Abenteuern bis hin zu strategischen Actiontiteln, die in den vergangenen Monaten für konstante Aktivität im Abo gesorgt haben.

Unter den Spielen, die den Dienst verlassen, befindet sich Cataclismo, das mit seinem Mix aus Aufbau und Belagerungstaktik viele Spieler über längere Zeit beschäftigt hat. Auch Starbound verschwindet aus dem Angebot, ein Titel, der mit seiner offenen Pixelwelt und dem Fokus auf Erkundung eine treue Community aufgebaut hat.

Für Fans narrativer Sci‑Fi‑Erfahrungen bedeutet das Aus von Citizen Sleeper 2: Starward Vector ebenfalls einen Einschnitt, da das Spiel mit seiner dichten Atmosphäre und seinen Rollenspielelementen einen besonderen Platz im Portfolio einnahm.

Für jüngere Spieler fällt zudem PAW Patrol World weg, das im Familienbereich eine feste Größe war. Mit Shady Part of Me verschwindet ein atmosphärisches Puzzle‑Abenteuer, das durch seine ruhige Erzählweise auffiel.

Auch Orcs Must Die! Deathtrap wird nicht länger verfügbar sein und hinterlässt eine Lücke im Bereich der Tower‑Defense‑Action. Komplettiert wird die Liste durch Lonely Mountains: Snow Riders, das mit seinem Fokus auf präzise Steuerung und minimalistisches Design eine eigene Nische bediente.

Die Veränderungen zeigen, wie dynamisch der Xbox Game Pass bleibt. Während einige Titel gehen, rücken neue nach. Schon am Dienstag dürfte es erfahrungsgemäß Neuigkeiten zu mehr Spielen für Januar geben.

Xbox Game Pass – Entfernungen 31. Januar 2026

Cataclismo

Starbound

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

PAW Patrol World

Shady Part of Me

Orcs Must Die! Deathtrap

Lonely Mountains: Snow Riders