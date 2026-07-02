Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Mitte Juli 2026 das Abo

Microsoft hat die nächsten Abgänge aus dem Xbox Game Pass für Mitte Juli bekannt gegeben.

Microsoft hat die nächsten Titel bestätigt, die Mitte Juli aus dem Xbox Game Pass entfernt werden. Insgesamt verlassen elf Spiele den Katalog auf Konsole, PC oder beiden Plattformen.

Wer eines der genannten Spiele über den Xbox Game Pass spielt und den Fortschritt fortsetzen möchte, sollte den Titel vor der Entfernung erwerben. Abonnenten profitieren dabei wie gewohnt von einem Mitgliederrabatt beim Kauf.

Microsoft aktualisiert den Xbox Game Pass regelmäßig. Während neue Titel den Katalog erweitern, werden andere Spiele turnusmäßig entfernt, sobald ihre Verfügbarkeit im Abonnement endet.

Xbox Game Pass Entfernungen – 15. Juli 2026

Golf With Your Friends (Windows Version)

Stellaris (Konsole und PC)

Meine freundliche Nachbarschaft (Konsole und PC)

Super Fantasy Kingdom Game Preview (PC)

PowerWash Simulator (Konsole und PC)

Whiskerwood Game Preview (PC)

EA SPORTS FC 24 (Konsolen und PC)

Back to the Dawn (Konsole und PC)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Konsole)

Techtonica Game Preview (Konsole und PC)

Dungeons Of Hinterberg Konsole und PC)