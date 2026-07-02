Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Mitte Juli 2026 das Abo

Microsoft hat die nächsten Titel bestätigt, die Mitte Juli aus dem Xbox Game Pass entfernt werden. Insgesamt verlassen elf Spiele den Katalog auf Konsole, PC oder beiden Plattformen.
Wer eines der genannten Spiele über den Xbox Game Pass spielt und den Fortschritt fortsetzen möchte, sollte den Titel vor der Entfernung erwerben. Abonnenten profitieren dabei wie gewohnt von einem Mitgliederrabatt beim Kauf.
Microsoft aktualisiert den Xbox Game Pass regelmäßig. Während neue Titel den Katalog erweitern, werden andere Spiele turnusmäßig entfernt, sobald ihre Verfügbarkeit im Abonnement endet.
Xbox Game Pass Entfernungen – 15. Juli 2026
- Golf With Your Friends (Windows Version)
- Stellaris (Konsole und PC)
- Meine freundliche Nachbarschaft (Konsole und PC)
- Super Fantasy Kingdom Game Preview (PC)
- PowerWash Simulator (Konsole und PC)
- Whiskerwood Game Preview (PC)
- EA SPORTS FC 24 (Konsolen und PC)
- Back to the Dawn (Konsole und PC)
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Konsole)
- Techtonica Game Preview (Konsole und PC)
- Dungeons Of Hinterberg Konsole und PC)
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tomb Raider ist öfter sehr günstig in der Werbung, falls jemand dem Spiel nach trauert
Ja das lohnt sich auf alle Fälle weiterzuspielen, am Besten die komplette Edition holen, Stellaris lohnt sich auch, allerdings ist das Spiel sehr teuer, weil man sollte die DLCs alle mit kaufen, sonst fängt man immer wieder neu an und eine Spielsession kann oft Monate dauern.
Alles keine großen Verluste, kann ruhig entfernt werden.
und tschüß
Jetzt auch noch das nächste TR Spiel. 😭 Rest kann weg. Danke für die Info. 👍🏻
Stimmt… Super Fantasy Kingdom, das Spiel welches ich installiert aber nie gestartet habe… 😅
Da hab ich so einige 😅
Lade sie immer runter um sie später mal zu spielen, aber es kommt nie dazu
Es gibt einfach zu viele Spiele 😮💨
Ja, Shadow of the Tomb Raider habe ich sehr positiv in Erinnerung. Hatte ich mir mal gekauft und komplettiert und kann es nur sehr empfehlen. Die anderen Spiele sind irgendwie kein Verlust für mich. Platz für neues!
Hui diesmal ne lange Liste.
Nicht was ich noch zocken möchte dabei. Das was mir gefällt hab ich bereits daher , tschüss.
Dungeons of Hinterberg und Stellaris sind noch auf der Festplatte aber werden wohl bis zum entfernen der Spiele nicht mehr angespielt werden
Dungeons of Hinterberg kann ich nur empfehlen.
Wirklich einzigartige Atmosphäre und super spaßiges Gameplay im klassischen Zelda Stil.
Da verlassen zwei Spiele die ich auf meiner Liste habe das Abo, tja Pech gehabt 😉.