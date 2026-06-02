Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Mitte Juni 2026 das Abo

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Microsoft hat die nächsten Abgänge aus dem Xbox Game Pass bestätigt. Diesmal sind sechs Spiele betroffen.

Zum 15. Juni 2026 werden sechs weitere Spiele aus dem Katalog des Xbox Game Pass entfernt. Betroffen sind Titel auf Konsole, PC und Cloud.

Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026

  • Jurassic World Evolution 2 (Konsole, Cloud und PC)
  • Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: Das Spiel Complete Edition (Konsole und PC)
  • Lost in Random: The Eternal Die (Konsole, Cloud und PC)
  • Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition (Konsole, Cloud und PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Konsole, Cloud und PC)
  • Splitgate: Arena Reloaded (Konsole, Cloud und PC)

Wer eines der genannten Spiele nach dem 15. Juni weiterhin spielen möchte, muss den jeweiligen Titel separat erwerben. Mitglieder des Xbox Game Pass können dabei den üblichen Mitgliederrabatt im Microsoft Store nutzen.

Welche Spiele werdet ihr vermissen oder noch schnell zu Ende bringen?

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9 Kommentare Added

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  1. DanSanAliaMi 107805 XP Master User | 02.06.2026 - 14:39 Uhr

    Turtles war super, war aber auch lange drin.das Scott pilgrim rausfliegt wundert mich , ist das nicht über Ubisoft plus drin

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  4. Banshee3774 145452 XP Master-at-Arms Gold | 02.06.2026 - 14:46 Uhr

    TMNT hab ich ganz vergessen weiter zu zocken. Muss ich noch schnell nachholen

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  5. Katanameister 445300 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.06.2026 - 14:51 Uhr

    Hab Space Marine schon letztes Jahr zur Veröffentlichung gezockt, der Rest interessiert mich nicht, kann also alles weg.

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  8. d4wGkw0n 54200 XP Nachwuchsadmin 6+ | 02.06.2026 - 15:14 Uhr

    Space Marine und Jurassic World habe ich durchgespielt. Tolle Spiele.
    Den Rest nicht angefasst.

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  9. Hey Iceman 909675 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 02.06.2026 - 15:24 Uhr

    Jp2 nachvollziehbar da ja jetzt der neue Teil reinkommt.
    Lost in Random: The Eternal Die, ist das der zweite Teil ?

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