Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Mitte Juni 2026 das Abo

Zum 15. Juni 2026 werden sechs weitere Spiele aus dem Katalog des Xbox Game Pass entfernt. Betroffen sind Titel auf Konsole, PC und Cloud.
Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026
- Jurassic World Evolution 2 (Konsole, Cloud und PC)
- Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: Das Spiel Complete Edition (Konsole und PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Konsole, Cloud und PC)
- Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition (Konsole, Cloud und PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Konsole, Cloud und PC)
- Splitgate: Arena Reloaded (Konsole, Cloud und PC)
Wer eines der genannten Spiele nach dem 15. Juni weiterhin spielen möchte, muss den jeweiligen Titel separat erwerben. Mitglieder des Xbox Game Pass können dabei den üblichen Mitgliederrabatt im Microsoft Store nutzen.
Welche Spiele werdet ihr vermissen oder noch schnell zu Ende bringen?
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Turtles war super, war aber auch lange drin.das Scott pilgrim rausfliegt wundert mich , ist das nicht über Ubisoft plus drin
Diesmal kann alles weg. 👋🏻 Danke für die Info. 👍🏻
Warhammer war gut, ansonsten kann alles weg.
TMNT hab ich ganz vergessen weiter zu zocken. Muss ich noch schnell nachholen
Hab Space Marine schon letztes Jahr zur Veröffentlichung gezockt, der Rest interessiert mich nicht, kann also alles weg.
Ich werde keins davon vermissen.
Turtles werde ich vermissen
Space Marine und Jurassic World habe ich durchgespielt. Tolle Spiele.
Den Rest nicht angefasst.
Jp2 nachvollziehbar da ja jetzt der neue Teil reinkommt.
Lost in Random: The Eternal Die, ist das der zweite Teil ?