Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen Mitte Juni 2026 das Abo

Microsoft hat die nächsten Abgänge aus dem Xbox Game Pass bestätigt. Diesmal sind sechs Spiele betroffen.

Zum 15. Juni 2026 werden sechs weitere Spiele aus dem Katalog des Xbox Game Pass entfernt. Betroffen sind Titel auf Konsole, PC und Cloud.

Xbox Game Pass Entfernungen – Juni 2026

Jurassic World Evolution 2 (Konsole, Cloud und PC)

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: Das Spiel Complete Edition (Konsole und PC)

Lost in Random: The Eternal Die (Konsole, Cloud und PC)

Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition (Konsole, Cloud und PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Konsole, Cloud und PC)

Splitgate: Arena Reloaded (Konsole, Cloud und PC)

Wer eines der genannten Spiele nach dem 15. Juni weiterhin spielen möchte, muss den jeweiligen Titel separat erwerben. Mitglieder des Xbox Game Pass können dabei den üblichen Mitgliederrabatt im Microsoft Store nutzen.

Welche Spiele werdet ihr vermissen oder noch schnell zu Ende bringen?