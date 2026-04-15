Xbox Game Pass: Diese Spiele verschwinden heute aus dem Abo

Mehrere Spiele werden am 15. April aus dem Xbox Game Pass entfernt, darunter auch bekannte Titel wie Grand Theft Auto V.

Betroffen sind verschiedene Versionen des Open-World-Spiels, die sowohl auf Konsole, Cloud als auch auf PC verfügbar waren. Dazu zählen auch die PC-Varianten wie GTA V Enhanced und GTA V Legacy, die ebenfalls aus dem Katalog gestrichen werden.

Mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes verlässt zudem ein vergleichsweise neuer Titel den Service. Das Rollenspiel war auf Konsole, Cloud und PC spielbar und gehörte zu den jüngeren Ergänzungen im Abo-Angebot.

Darüber hinaus werden auch Terra Invicta, My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights sowie Ashen aus dem Xbox Game Pass entfernt. Diese Titel waren auf unterschiedlichen Plattformen innerhalb des Abonnements verfügbar.

Spieler können die genannten Spiele nur noch bis einschließlich 15. April über den Service nutzen. Danach ist ein separater Kauf erforderlich, um weiterhin Zugriff auf die Inhalte zu erhalten.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. April Grand Theft Auto V (Enhanced & Legacy)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Terra Invicta

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery

Ashen

Hinweis: Die Titel sind nur noch bis einschließlich 15. April im Xbox Game Pass spielbar. Welches Spiel werdet ihr vermissen oder noch schnell kaufen?