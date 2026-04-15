Xbox Game Pass: Diese Spiele verschwinden heute aus dem Abo

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Xbox Game Pass entfernt Mitte April mehrere Spiele – GTA V und weitere Titel betroffen!

Mehrere Spiele werden am 15. April aus dem Xbox Game Pass entfernt, darunter auch bekannte Titel wie Grand Theft Auto V.

Betroffen sind verschiedene Versionen des Open-World-Spiels, die sowohl auf Konsole, Cloud als auch auf PC verfügbar waren. Dazu zählen auch die PC-Varianten wie GTA V Enhanced und GTA V Legacy, die ebenfalls aus dem Katalog gestrichen werden.

Mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes verlässt zudem ein vergleichsweise neuer Titel den Service. Das Rollenspiel war auf Konsole, Cloud und PC spielbar und gehörte zu den jüngeren Ergänzungen im Abo-Angebot.

Darüber hinaus werden auch Terra Invicta, My Little Pony: Das Geheimnis von Zephyr Heights sowie Ashen aus dem Xbox Game Pass entfernt. Diese Titel waren auf unterschiedlichen Plattformen innerhalb des Abonnements verfügbar.

Spieler können die genannten Spiele nur noch bis einschließlich 15. April über den Service nutzen. Danach ist ein separater Kauf erforderlich, um weiterhin Zugriff auf die Inhalte zu erhalten.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. April

  • Grand Theft Auto V (Enhanced & Legacy)
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
  • Terra Invicta
  • My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery
  • Ashen

Hinweis: Die Titel sind nur noch bis einschließlich 15. April im Xbox Game Pass spielbar. Welches Spiel werdet ihr vermissen oder noch schnell kaufen?

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19 Kommentare Added

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  1. Ripperdom 25815 XP Nasenbohrer Level 3 | 15.04.2026 - 08:09 Uhr

    Hatte bei Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes leider einen Bug und konnte das Spiel nicht mehr fortsetzen. Hätte 15 Stunden neu starten müssen, war ich zu faul. Dann deinstalliert, leider, leider.

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  2. mAsTeR OuTi 106100 XP Hardcore User | 15.04.2026 - 08:27 Uhr

    Ich werde das Pony vermissen… 😉
    Ansonsten ist GTA zwar schade aber das hab ich schon lange gekauft.

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  3. Rotten 114505 XP Scorpio King Rang 2 | 15.04.2026 - 08:28 Uhr

    Werde nichts davon vermissen 😅✌🏻 danke für die Info

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  4. Lord Hektor 373730 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.04.2026 - 08:47 Uhr

    Ashen wieder nicht geschafft zu zocken 😞. Ich denke es wird aber sicher noch ein 3 Mal rein kommen.

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  6. AnCaptain4u 261055 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.04.2026 - 09:22 Uhr

    Für GTA V natürlich schade. Man sieht ja anhand der Leaks, wie krass das gespielt wird. Da sind bestimmt einige via Abo betroffen, die jetzt zum Spiel greifen werden.

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  7. Eddy 12085 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.04.2026 - 09:26 Uhr

    GTA 5 kommt und geht ständig im GP – verstehe die Idee nicht dahinter.

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