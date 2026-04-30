Xbox Game Pass: Diese Spiele verschwinden heute im April – mehrere bekannte Spiele betroffen

Mehrere Spiele verlassen den Xbox Game Pass heute, Ende April 2026, darunter bekannte Indie- und AAA-Titel.

Im Xbox Game Pass kommt es heute, Ende April 2026 zu einer umfangreichen Rotation, bei der mehrere Titel aus dem Abo-Angebot entfernt werden.

Betroffen ist unter anderem Citizen Sleeper, das sowohl über Cloud, Konsole als auch PC aus dem Katalog verschwindet. Auch Creatures of Ava wird aus dem Service entfernt.

Im Bereich der Strategiespiele trifft es zudem Endless Legend 2, während im Bereich der Simulation und Fun-Games gleich mehrere Titel betroffen sind, darunter Goat Simulator sowie Goat Simulator Remastered.

Auch der Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown 1896 verlässt den Game Pass. Ergänzt wird die Liste durch NHL 24 über EA Play sowie Revenge of the Savage Planet.

Xbox Game Pass – Alle Entfernungen – April 2026

Citizen Sleeper (Cloud, Console, and PC)

Creatures of Ava (Cloud, Console, and PC)

Endless Legend 2 (PC)

Goat Simulator (Cloud and Console)

Goat Simulator Remastered (Cloud, Console, and PC)

Hunt Showdown 1896 (Cloud, Console, and PC)

NHL 24 (EA Play) (Cloud and Console)

Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console, and PC)

Damit reduziert sich das aktuelle Angebot des Xbox Game Pass spürbar, während wie gewohnt im Gegenzug neue Titel in den kommenden Wochen erwartet werden.

Werdet ihr ein Spiel vermissen?