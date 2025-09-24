Xbox Game Pass: Diese Spiele werden bald aus dem Abo entfernt

Am 30. September 2025 verlassen gleich drei Titel der beliebten Actionreihe Ninja Gaiden die Bibliothek des Xbox Game Pass. Betroffen sind Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, die derzeit über Cloud, Konsole und PC spielbar sind.
Wer die Abenteuer des legendären Ninjas Ryu Hayabusa dauerhaft erleben möchte, sollte die Spiele rechtzeitig erwerben.
Abonnenten des Game Pass profitieren beim Kauf von einem exklusiven Mitgliedschaftsrabatt in Höhe von bis zu 20 Prozent, sodass die Titel zu einem reduzierten Preis in die persönliche Sammlung aufgenommen werden können.
Mit dem Ende der Verfügbarkeit am 30. September bietet sich für euch jetzt die Gelegenheit, die intensiven Kämpfe und packenden Bossduelle der Serie noch einmal zu erleben und die Actionklassiker für die eigene Bibliothek zu sichern.
Xbox Game Pass – Entfernungen 30. September
- Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)
- Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)
- Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)
Die Entfernung dieser drei Spiele zeigt einmal mehr, dass das Angebot im Xbox Game Pass regelmäßig wechselt. Für euch als Spieler bedeutet das die Chance, neue Titel zu entdecken, aber auch, rechtzeitig Favoriten zu kaufen, bevor sie den Dienst verlassen.
Mist, muss noch schnell den dritten Teil beenden 😬.
Lang waren die jetzt nicht drin.
Wieder Glück gehabt!
Welche Spiele durften deiner Meinung nach nicht aus dem Abo entfernt werden?
Verstehe die Frage nicht ganz, sorry.
Weil du geschrieben hast, dass du Glück gehabt hast. Bei welchen Spielen wäre es pech?
Bei allen, die ich gerne noch spielen würde 😉
Sobald eines davon fliegt, schreibe ich es dazu
Nix da!
Ich will eine Liste der Top50 Titel, die nicht aus dem GP fliegen dürfen.
*Spaß*
Gib‘s zu, du bist hier doch heimlich für Microsoft unterwegs und willst uns aushorchen! 🤣
Mist. Ertappt 😅
Stimmt es, dass die Games noch schwerer als Dark Souls und Co. sind?
Ich glaube das kommt auf den Spielertyp an. Ich hab nur Teil 1 komplett gespielt, aber kam damit besser klar als mit jedem Souls oder Souls-like Spiel, das ich kenne.
Einfach ist jedenfalls nicht.
Dank Dir.
Ich habe aus dem Grund immer einen Bogen darum gemacht, da ich mir mit DS-Games schon schwer tu.
Aber nach Deiner Aussage wage ich vielleicht doch irgendwann mal einen Versuch.
Ich war zuletzt von Claire Obscure: Expedition 33 überrascht. Super Game, keine Frage, aber auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad wird es gerade zum Schluss hin richtig knackig (also für meine Fahigkeiten :-)).
Claire Obscure finde ich auch nicht ohne. Ich war aber auch noch nie gut, was Konter- und Ausweichtimings und sowas angeht…aber da kann man wenigstens ein paar Level grinden und dann wird es einfacher. xD
Ich meine Ninja Gaiden hatte zwar auch eine Konter-Mechanik, aber man konnte sehr viel auch lösen, indem man einfach viel in Bewegung bleibt. Man ist halt sehr viel agiler als in irgendwelchen Souls-Spielen.
👋🏻
Ich fand die Ninja Gaiden Teile deutlich angenehmer und fairer als jedes Souls Game. Man verliert ja nichts wenn man stirbt und spielt sich deutlich leichter aber nicht „leicht“. Wobei es hier auch höhere Schwierigkeiten gibt die übel sind, diese habe ich aber gemieden und sind kein muss
@Chico90
Ich wusste nicht das man bei Ninja G. die Schwierigkeit einstellen kann.
Das ist ein nützlicher Tipp! 🙂
Teil 2 noch nicht komplett und Teil 3 noch gar nicht gespielt, aber wollte mir eh irgendwann noch die Trilogie holen.
Ich hatte gehofft das es, als quasi Xbox Game, für immer im Pass bleibt 😞
Ne das ist beim kommenden Ninja Gaiden 4 der Fall. Da sind die Xbox Game Studios Publisher.
Oh ja, bald kommt Teil 4.
Die Black Versionen hab ich noch nachgeholt.
Für die jetzt reicht leider die Zeit nicht mehr.
Schade, wollte ich gespielt haben, kam aber nicht dazu.
Wollte da eigentlich mal reinschauen. Naja, hab eh zu viele Titel auf der Playlist und zu wenig Zeit…