Xbox Game Pass: Diese Spiele werden bald aus dem Abo entfernt

Am 30. September 2025 verlassen gleich drei Titel der beliebten Actionreihe Ninja Gaiden die Bibliothek des Xbox Game Pass. Betroffen sind Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, die derzeit über Cloud, Konsole und PC spielbar sind.

Wer die Abenteuer des legendären Ninjas Ryu Hayabusa dauerhaft erleben möchte, sollte die Spiele rechtzeitig erwerben.

Abonnenten des Game Pass profitieren beim Kauf von einem exklusiven Mitgliedschaftsrabatt in Höhe von bis zu 20 Prozent, sodass die Titel zu einem reduzierten Preis in die persönliche Sammlung aufgenommen werden können.

Mit dem Ende der Verfügbarkeit am 30. September bietet sich für euch jetzt die Gelegenheit, die intensiven Kämpfe und packenden Bossduelle der Serie noch einmal zu erleben und die Actionklassiker für die eigene Bibliothek zu sichern.

Xbox Game Pass – Entfernungen 30. September

Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)

Die Entfernung dieser drei Spiele zeigt einmal mehr, dass das Angebot im Xbox Game Pass regelmäßig wechselt. Für euch als Spieler bedeutet das die Chance, neue Titel zu entdecken, aber auch, rechtzeitig Favoriten zu kaufen, bevor sie den Dienst verlassen.