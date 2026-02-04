Xbox Game Pass: Diese Spiele werden bald aus dem Abo entfernt

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. Februar – doch ein großer Sporttitel steht schon in den Startlöchern.

Am 15. Februar verabschiedet sich Madden NFL 24 aus dem Xbox Game Pass. Der Titel bleibt noch einige Tage spielbar, bevor er endgültig aus dem Katalog verschwindet.

Wer das Football‑Spiel dauerhaft behalten möchte, kann den Mitgliedschaftsrabatt von bis zu zwanzig Prozent nutzen und es der eigenen Sammlung hinzufügen.

Parallel dazu sorgt Microsoft dafür, dass die Lücke nicht lange bestehen bleibt. Bereits am 5. Februar steht Madden NFL 26 im Game Pass zur Verfügung und kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden.

Das Angebot gilt sowohl für Game Pass Ultimate als auch für PC Game Pass und bringt die neueste Ausgabe der Reihe direkt zum Start in die Bibliothek der Abonnenten.

Mit dem Wechsel zwischen den beiden Sporttiteln setzt der Game Pass seine laufende Rotation fort und bietet Spielern weiterhin eine aktuelle Auswahl an großen Releases.