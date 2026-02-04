Xbox Game Pass: Diese Spiele werden bald aus dem Abo entfernt

4 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. Februar – doch ein großer Sporttitel steht schon in den Startlöchern.

Am 15. Februar verabschiedet sich Madden NFL 24 aus dem Xbox Game Pass. Der Titel bleibt noch einige Tage spielbar, bevor er endgültig aus dem Katalog verschwindet.

Wer das Football‑Spiel dauerhaft behalten möchte, kann den Mitgliedschaftsrabatt von bis zu zwanzig Prozent nutzen und es der eigenen Sammlung hinzufügen.

Parallel dazu sorgt Microsoft dafür, dass die Lücke nicht lange bestehen bleibt. Bereits am 5. Februar steht Madden NFL 26 im Game Pass zur Verfügung und kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden.

Das Angebot gilt sowohl für Game Pass Ultimate als auch für PC Game Pass und bringt die neueste Ausgabe der Reihe direkt zum Start in die Bibliothek der Abonnenten.

Mit dem Wechsel zwischen den beiden Sporttiteln setzt der Game Pass seine laufende Rotation fort und bietet Spielern weiterhin eine aktuelle Auswahl an großen Releases.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Ralle89 78100 XP Tastenakrobat Level 4 | 04.02.2026 - 07:07 Uhr

    Ich selber spiele keine Sportspiele mehr habe die zu lange zu oft gespielt und habe es irgendwie über 😅

    0
  4. Rotten 98225 XP Posting Machine Level 4 | 04.02.2026 - 08:29 Uhr

    Pünktlich zum Superbowl 😅 werde mir den neuen Teil ma anschauen

    0

Hinterlasse eine Antwort