Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende August entfernt

22 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: depositphotos

Ende August werden diese fünf Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt.

Abonnenten blicken gespannt auf die Gamescom, die in dieser Woche in Köln über die Bühne geht. Dort werden potenzielle neue Spiele für den Xbox Game Pass bekanntgegeben.

Auch ein Shadow-Drop ist nicht auszuschließen, auch wenn es derzeit keine konkreten Hinweise darauf gibt.

Während wir auf neue Spiele warten, wurde die Liste an Titeln aktualisiert, die schon bald nicht mehr über den Xbox Game Pass gespielt werden können.

Wir haben sie euch nachfolgend aufgelistet und erinnern euch an dieser Stelle daran, dass ihr sie mit bis zu 20 % im Store dauerhaft erwerben könnt, solange sie noch im Abo sind.

Xbox Game Pass – Entfernungen zum 31. August 2025

  • Borderlands 3: Ultimate Edition (Konsole und PC)
  • This War of Mine: Final Cut (Konsole und PC)
  • Ben 10: Power Trip (Konsole und PC)
  • Sea of Stars (Konsole und PC)
  • PAW Patrol Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay (Konsole und PC)

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. RS85 77760 XP Tastenakrobat Level 4 | 18.08.2025 - 19:34 Uhr

    Mir wird von den Games nix fehlen deswegen bye bye😉👋.

    0
  3. Rotten 66285 XP Romper Domper Stomper | 18.08.2025 - 20:03 Uhr

    Kann allet weg, Platz für wat neues machen 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  7. Nibelungen86 264700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.08.2025 - 21:20 Uhr

    Geile Spiele
    Sea of Stars durchgespielt ❤️, eine Perle.
    Borderlands 3 durchgespielt, hat auch spaß gemacht.
    This War of Mine: Final Cut, habe ich gespielt, gutes ab bock schweres Game und hart Kost.

    0

