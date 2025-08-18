Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende August entfernt

Ende August werden diese fünf Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt.

Abonnenten blicken gespannt auf die Gamescom, die in dieser Woche in Köln über die Bühne geht. Dort werden potenzielle neue Spiele für den Xbox Game Pass bekanntgegeben.

Auch ein Shadow-Drop ist nicht auszuschließen, auch wenn es derzeit keine konkreten Hinweise darauf gibt.

Während wir auf neue Spiele warten, wurde die Liste an Titeln aktualisiert, die schon bald nicht mehr über den Xbox Game Pass gespielt werden können.

Wir haben sie euch nachfolgend aufgelistet und erinnern euch an dieser Stelle daran, dass ihr sie mit bis zu 20 % im Store dauerhaft erwerben könnt, solange sie noch im Abo sind.

Xbox Game Pass – Entfernungen zum 31. August 2025

Borderlands 3: Ultimate Edition (Konsole und PC)

This War of Mine: Final Cut (Konsole und PC)

Ben 10: Power Trip (Konsole und PC)

Sea of Stars (Konsole und PC)

PAW Patrol Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay (Konsole und PC)