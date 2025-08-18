Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende August entfernt

Abonnenten blicken gespannt auf die Gamescom, die in dieser Woche in Köln über die Bühne geht. Dort werden potenzielle neue Spiele für den Xbox Game Pass bekanntgegeben.
Auch ein Shadow-Drop ist nicht auszuschließen, auch wenn es derzeit keine konkreten Hinweise darauf gibt.
Während wir auf neue Spiele warten, wurde die Liste an Titeln aktualisiert, die schon bald nicht mehr über den Xbox Game Pass gespielt werden können.
Wir haben sie euch nachfolgend aufgelistet und erinnern euch an dieser Stelle daran, dass ihr sie mit bis zu 20 % im Store dauerhaft erwerben könnt, solange sie noch im Abo sind.
Xbox Game Pass – Entfernungen zum 31. August 2025
- Borderlands 3: Ultimate Edition (Konsole und PC)
- This War of Mine: Final Cut (Konsole und PC)
- Ben 10: Power Trip (Konsole und PC)
- Sea of Stars (Konsole und PC)
- PAW Patrol Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay (Konsole und PC)
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Mir wird von den Games nix fehlen deswegen bye bye😉👋.
Joar kann alles weg 😅👋
Kann allet weg, Platz für wat neues machen 😅✌🏻 danke für die Info
Nix dabei, was mir fehlen wird.
Dann muß ich sea of stars wohl mal kaufen….
Ist eine richtige Perle, unbedingt nachholen.
Kann alles gerne raus.
3 gute Games dabei, schade.
Geile Spiele
Sea of Stars durchgespielt ❤️, eine Perle.
Borderlands 3 durchgespielt, hat auch spaß gemacht.
This War of Mine: Final Cut, habe ich gespielt, gutes ab bock schweres Game und hart Kost.