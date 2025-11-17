Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende November entfernt

22 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Ende des Monats werden diese Spiele nicht mehr über den Xbox Game Pass spielbar sein.

Fünf Spiele wurden für den Abgang Ende November im Xbox Game Pass vorgemerkt. Nach dem 30. November sind SteamWorld Build, Octopath Traveler I und II, Lords of the Fallen (2023) sowie Barbie Das Freundschaftsprojekt nicht mehr Bestandteil des Abonnements.

Nutzt also die verbleibende Zeit, um euch den einen oder anderen Titel anzuschauen, zu beenden oder Erfolge freizuschalten, ehe sie nicht mehr im Katalog abrufbar sind.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 30. November 2025

  • SteamWorld Build (Konsole und PC)
  • Octopath Traveler (Konsole und PC)
  • Octopath Traveler II (Konsole und PC)
  • Lords of the Fallen (Konsole und PC)
  • Barbie Das Freundschaftsprojekt (Konsole und PC)

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. AnCaptain4u 236395 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.11.2025 - 15:41 Uhr

    Dann gibt es jetzt keine Ausreden mehr: Barbie muss nachgeholt werden!

    0
  4. Gunslinger 23770 XP Nasenbohrer Level 2 | 17.11.2025 - 16:03 Uhr

    Octopath traveller hatte ich noch auf dem Schirm, aber dann soll es wohl nicht so sein.

    0
  5. Ralle89 30080 XP Bobby Car Bewunderer | 17.11.2025 - 18:17 Uhr

    So verkaufe jetzt meine Wohnungseinrichtung um mir Barbie kaufen zu können danke Microsoft 😂🤣🤣

    1

Hinterlasse eine Antwort