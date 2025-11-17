Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende November entfernt

Ende des Monats werden diese Spiele nicht mehr über den Xbox Game Pass spielbar sein.

Fünf Spiele wurden für den Abgang Ende November im Xbox Game Pass vorgemerkt. Nach dem 30. November sind SteamWorld Build, Octopath Traveler I und II, Lords of the Fallen (2023) sowie Barbie Das Freundschaftsprojekt nicht mehr Bestandteil des Abonnements.

Nutzt also die verbleibende Zeit, um euch den einen oder anderen Titel anzuschauen, zu beenden oder Erfolge freizuschalten, ehe sie nicht mehr im Katalog abrufbar sind.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 30. November 2025

SteamWorld Build (Konsole und PC)

Octopath Traveler (Konsole und PC)

Octopath Traveler II (Konsole und PC)

Lords of the Fallen (Konsole und PC)

Barbie Das Freundschaftsprojekt (Konsole und PC)