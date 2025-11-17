Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Ende November entfernt

Fünf Spiele wurden für den Abgang Ende November im Xbox Game Pass vorgemerkt. Nach dem 30. November sind SteamWorld Build, Octopath Traveler I und II, Lords of the Fallen (2023) sowie Barbie Das Freundschaftsprojekt nicht mehr Bestandteil des Abonnements.
Nutzt also die verbleibende Zeit, um euch den einen oder anderen Titel anzuschauen, zu beenden oder Erfolge freizuschalten, ehe sie nicht mehr im Katalog abrufbar sind.
Xbox Game Pass – Entfernungen – 30. November 2025
- SteamWorld Build (Konsole und PC)
- Octopath Traveler (Konsole und PC)
- Octopath Traveler II (Konsole und PC)
- Lords of the Fallen (Konsole und PC)
- Barbie Das Freundschaftsprojekt (Konsole und PC)
Oh Nein nicht Barbie :○
Da werden millionen spieler den gamepass kündigen 😀
Genau das selbe habe ich auch gedacht. Neeeeeiiiin nicht Barbie
Erst die Preiserhöhung und fliegt auch noch Barbie aus dem GP. Ich Kauf mir jetzt ne PS 5, das Maß ist voll!!!
Ja jetzt kommen wieder alle Xbox ist tot denn Barbie ist weg 🤣
😂😂
👋🏻
Dann gibt es jetzt keine Ausreden mehr: Barbie muss nachgeholt werden!
Octopath traveller hatte ich noch auf dem Schirm, aber dann soll es wohl nicht so sein.
So verkaufe jetzt meine Wohnungseinrichtung um mir Barbie kaufen zu können danke Microsoft 😂🤣🤣
Da sind leider drei richtig gute Spiele mit dabei