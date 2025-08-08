Xbox Game Pass: Diese Spiele werden im August aus dem Abo entfernt

Im August 2025 werden diese Spiele aus dem Xbox Game Pass gestrichen!

Am 15. August verlassen die folgenden Titel die Xbox Game Pass-Bibliothek.

Ihr habt also noch genügend Zeit, sie zu spielen, bevor sie verschwinden. Mit eurer Mitgliedschaft erhaltet ihr bis zu 20 % Rabatt, falls ihr sie dauerhaft behalten möchtet:

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. August 2025

Anthem (Konsole, PC) – EA Play

Farming Simulator 22 (Cloud, Konsole, PC)

Persona 3 Reload (Cloud, Konsole, PC)

Werdet ihr eines der drei Spiele vermissen?