Xbox Game Pass: Diese Spiele werden im August aus dem Abo entfernt

Am 15. August verlassen die folgenden Titel die Xbox Game Pass-Bibliothek.
Ihr habt also noch genügend Zeit, sie zu spielen, bevor sie verschwinden. Mit eurer Mitgliedschaft erhaltet ihr bis zu 20 % Rabatt, falls ihr sie dauerhaft behalten möchtet:
Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. August 2025
- Anthem (Konsole, PC) – EA Play
- Farming Simulator 22 (Cloud, Konsole, PC)
- Persona 3 Reload (Cloud, Konsole, PC)
Werdet ihr eines der drei Spiele vermissen?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Wieder einmal Glück gehabt
„Werdet ihr eines der drei Spiele vermissen?“
Ja Persona 3 Reload. ☹️
Persona 3 Reload hatte ich vor längerer Zeit durchgespielt, den Rest werde ich nicht vermissen.
nichts gutes dabei, kann alles raus.
nichts was ich spielen tu😀