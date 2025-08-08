Xbox Game Pass: Diese Spiele werden im August aus dem Abo entfernt

Image: Depositphotos

Im August 2025 werden diese Spiele aus dem Xbox Game Pass gestrichen!

Am 15. August verlassen die folgenden Titel die Xbox Game Pass-Bibliothek.

Ihr habt also noch genügend Zeit, sie zu spielen, bevor sie verschwinden. Mit eurer Mitgliedschaft erhaltet ihr bis zu 20 % Rabatt, falls ihr sie dauerhaft behalten möchtet:

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. August 2025

  • Anthem (Konsole, PC) – EA Play
  • Farming Simulator 22 (Cloud, Konsole, PC)
  • Persona 3 Reload (Cloud, Konsole, PC)

Werdet ihr eines der drei Spiele vermissen?

  2. Vayne1986 11640 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 08.08.2025 - 06:17 Uhr

    „Werdet ihr eines der drei Spiele vermissen?“

    Ja Persona 3 Reload. ☹️

  3. Katanameister 173980 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 08.08.2025 - 06:34 Uhr

    Persona 3 Reload hatte ich vor längerer Zeit durchgespielt, den Rest werde ich nicht vermissen.

Hinterlasse eine Antwort