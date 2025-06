Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt

Im Xbox Game Pass wird zum Ende des Monats wieder einmal feucht durchgewischt und Platz für neue Spiele geschaffen.

Zum Monatsende müssen sich Abonnenten des Xbox Game Pass von mehreren Spielen verabschieden. Insgesamt sechs Titel werden Ende Juni aus dem Angebot entfernt – betroffen sind sowohl Konsole als auch PC.

Darunter befinden sich mit SteamWorld Dig und SteamWorld Dig 2 zwei beliebte Indie-Plattform-Abenteuer, die besonders durch ihr charmantes Artdesign und cleveres Grabungs-Gameplay überzeugen konnten. Auch Arcade Paradise, eine kreative Mischung aus Retro-Arcade-Simulation und Waschsalon-Management, wird nicht länger verfügbar sein.

Mit Journey to the Savage Planet: Employee Of The Month Edition verschwindet zudem eine humorvolle Sci-Fi-Erkundungserfahrung, die durch skurrile Umgebungen und Koop-Modus punkten konnte. Familienfreundlich war dagegen Meine Freundin Peppa Wutz, das nun ebenfalls das Game-Pass-Angebot verlässt. Komplettiert wird die Liste durch Robin Hood: Sherwood Builders, ein Genremix aus Aufbau, Rollenspiel und Stealth-Action.

Xbox Game Pass – Entfernungen 30. Juni 2025

Arcade Paradise (Konsole und PC)

Journey to tThe Savage Planet: Employee Of The Month (Konsole und PC)

Meine Freundin Peppa Wutz (Konsole und PC)

Robin Hood: Sherwood Builders (Konsole und PC)

SteamWorld Dig (Konsole)

SteamWorld Dig 2 (Konsole und PC)

Wer diese Spiele noch ausprobieren oder weiterspielen möchte, sollte sich beeilen – nach dem Monatswechsel sind sie nicht mehr im Abo enthalten. Wie immer gilt: Abonnenten erhalten beim Kauf der Titel einen Rabatt, solange sie noch im Game Pass verfügbar sind.