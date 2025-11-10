Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt

Mitte November 2025 werden einige bekannte Titel aus dem umfangreichen Spielekatalog erneut vom Xbox Game Pass entfernt.
Microsoft hat bestätigt, dass Spirittea, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk und Football Manager 2024 bald aus dem Abo entfernt werden.
Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. November 2025
- Football Manager 2024
- Frostpunk
- STALKER 2 Heart of Chornobyl
- Spirittea
Was werdet ihr vermissen?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Stalker 2 war tatsächlich das Highlight der letzten Jahre. Sehr sehr geil. 2x durch. Beschde
Das Setting und der realistisch gehaltene Grafikstil sind wirklich top.🙌
Kann allet weg wegen mir 😅✌🏻 danke für die Info
Bei FM muss ich unbedingt noch die Achievements fertig machen. 😬
Nachdem Stalker 2 fertig gepacht wurde wird es entfernt ^^
Macht es gut.
Stalker 2 hab ich durch, kann also alles gern weg
Frostpunk hatte ich mir damals mal gekauft.
Ansonsten nur Stalker 2 gespielt. War mir jedoch zu verbuggt und habe es danach nicht mehr weitergespielt.
Kann also alles weg.