Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt

Diese Spiele treten Mitte November 2025 aus dem Xbox Game Pass-Abonnement aus. Einfach weg!

Mitte November 2025 werden einige bekannte Titel aus dem umfangreichen Spielekatalog erneut vom Xbox Game Pass entfernt.

Microsoft hat bestätigt, dass Spirittea, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk und Football Manager 2024 bald aus dem Abo entfernt werden.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. November 2025

  • Football Manager 2024
  • Frostpunk
  • STALKER 2 Heart of Chornobyl
  • Spirittea

Was werdet ihr vermissen?

  1. Kreator78 47700 XP Hooligan Bezwinger | 10.11.2025 - 13:02 Uhr

    Stalker 2 war tatsächlich das Highlight der letzten Jahre. Sehr sehr geil. 2x durch. Beschde

    0
  2. Rotten 76485 XP Tastenakrobat Level 3 | 10.11.2025 - 14:08 Uhr

    Kann allet weg wegen mir 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  7. d4wGkw0n 18600 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.11.2025 - 16:52 Uhr

    Frostpunk hatte ich mir damals mal gekauft.
    Ansonsten nur Stalker 2 gespielt. War mir jedoch zu verbuggt und habe es danach nicht mehr weitergespielt.

    Kann also alles weg.

    0

