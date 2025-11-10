Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt

Diese Spiele treten Mitte November 2025 aus dem Xbox Game Pass-Abonnement aus. Einfach weg!

Mitte November 2025 werden einige bekannte Titel aus dem umfangreichen Spielekatalog erneut vom Xbox Game Pass entfernt.

Microsoft hat bestätigt, dass Spirittea, STALKER 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk und Football Manager 2024 bald aus dem Abo entfernt werden.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 15. November 2025

Football Manager 2024

Frostpunk

STALKER 2 Heart of Chornobyl

Spirittea

Was werdet ihr vermissen?