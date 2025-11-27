Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze aus dem Abo entfernt

Für den Abgang Ende November sind im Xbox Game Pass fünf Spiele vorgesehen. Nach dem 30. November werden SteamWorld Build, Octopath Traveler I und II, Lords of the Fallen (2023) sowie Barbie Das Freundschaftsprojekt nicht länger im Abonnement enthalten sein.
Also nutzt die restliche Zeit, um euch einen Titel oder einen anderen anzusehen, abzuschließen oder Erfolge freizuschalten, bevor sie nicht mehr im Katalog abgerufen werden können.
Xbox Game Pass – Entfernungen – 30. November 2025
- SteamWorld Build (Konsole und PC)
- Octopath Traveler (Konsole und PC)
- Octopath Traveler II (Konsole und PC)
- Lords of the Fallen (Konsole und PC)
- Barbie – Das Freundschaftsprojekt (Konsole und PC)
Werdet ihr ein Spiel außer „Barbie – Das Freundschaftsprojekt“ vermissen?
