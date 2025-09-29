Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze entfernt

Gleich drei Titel der populären Actionreihe Ninja Gaiden werden am 30. September 2025 aus dem Katalog des Xbox Game Pass entfernt. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, die derzeit über Cloud, Konsole und PC erhältlich sind, sind von der Streichung betroffen.
Xbox Game Pass – Entfernungen 30. September
- Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)
- Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)
- Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)
Die alten Ninja Gaiden-Teile machen somit Platz für Ninja Gaiden 4, das am 21. Oktober 2025 direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich sein wird.
Kann alles weg, habe Teil 3 zum Glück schnell durchgespielt.
Die alten NG Spiele habe ich nicht gespielt.
Nur die neueren Black Versionen.
Da war die Kamera und die Steuerung schon richtig mies.
Da will ich mir die alten Teile sicher nicht geben 😀
Hoffe sie lernen bei Teil 4 dazu.
Hätten die Teile ruhig noch etwas länger im Pass lassen können.
Ach das ist ja schade. Finde gerade durch den Release vom neuen, hätte man die alten auch noch länger drinne lassen können.
👋🏻
Hab alle Teile mehrfach durch aber wäre klüger gewesen, die noch länger im Gamepass zu lassen um die Zielgruppe zu erweitern. Ich könnte mir vorstellen, das nachdem viele Teil 4 durch haben, evtl. sogar als erstes Ninja Gaiden spiel, wäre das Interesse an den ersten Teilen deutlich größer.
Vielleicht ist das auch der Grund, das hier Geld verdient werden soll. xD
Nichts was mich stören würde
Sind das nicht eh die unbrauchbaren zensierten Versionen gewesen.