Xbox Game Pass: Diese Spiele werden in Kürze entfernt

Der Xbox Game Pass wird demnächst um drei Titel der Ninja Gaiden-Reihe reduziert!

Gleich drei Titel der populären Actionreihe Ninja Gaiden werden am 30. September 2025 aus dem Katalog des Xbox Game Pass entfernt. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge, die derzeit über Cloud, Konsole und PC erhältlich sind, sind von der Streichung betroffen.

Xbox Game Pass – Entfernungen 30. September

Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Konsole und PC)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Konsole und PC)

Die alten Ninja Gaiden-Teile machen somit Platz für Ninja Gaiden 4, das am 21. Oktober 2025 direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhältlich sein wird.