Xbox Game Pass: Diese Spiele werden Mitte März aus dem Abo entfernt

Verabschiedet euch von diese Spielen, die Mitte März nicht mehr via Xbox Game Pass spielbar sein werden.

Mit dem Start des neuen Monats steht fest, welche Spiele den Xbox Game Pass Mitte März verlassen. Die betroffenen Titel sind nach dem 15. März nicht mehr über die Mitgliedschaft spielbar.

Neben einem großen Rennspiel sind auch zwei in der Game‑Preview befindliche Projekte betroffen.

Aus dem Katalog entfernt werden F1 23, He is Coming, Enter the Gungeon, Mythwrecked: Ambrosia Island, Lightyear Frontier sowie Bratz Rhythmus & Stil.

Damit verlieren Abonnenten eine Mischung aus Rennspiel, Roguelike‑Klassiker, Indie‑Abenteuer und zwei Early‑Access‑Titeln.

Für Spieler, die eines der Spiele noch beenden möchten, läuft die Zeit entsprechend bald ab.

