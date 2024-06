Xbox Game Pass: Diese Spiele wurden beim Showcase angekündigt

Mit dem Xbox Games Showcase 2024 hat Microsoft für (neutrale) Spieler weltweit das Event des Jahres, wenn nicht sogar der letzten Jahre abgehalten!

Ein wahres Feuerwerk an Spielankündigungen, Trailer und mehr gab es in einer vollgepackten Show zu sehen, die endlich wieder richtige E3-Vibes aus Los Angeles versprüht hat.

Mit dabei waren auch eine Vielzahl an Spielen, die für den Xbox Game Pass angekündigt wurden. Damit ihr den Überblick nicht verliert, sind hier noch einmal alle Spiele aufgelistet, die beim Xbox Games Showcase 2024 gezeigt und für den Xbox Game Pass angekündigt wurden.

Diese Spiele erscheinen nicht irgendwann im Xbox Game Pass, sondern direkt am Tag der Veröffentlichung, ganz nach dem Motto: Play it Day One with Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass – Showcase 2024

Zu allen Spielen findet ihr in dieser Showcase News sämtliche Trailer auf einen Schlag. Wer möchte, kann sich die Show in der Aufzeichnung in 4K anschauen.