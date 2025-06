Xbox Game Pass: Diese Spiele wurden beim Xbox Games Showcase enthüllt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Xbox Games Showcase 2025 hat eine beeindruckende Auswahl neuer Titel für den Xbox Game Pass enthüllt. Spieler können sich auf eine Mischung aus Blockbuster-Hits und Indie-Perlen freuen, die direkt ab der Veröffentlichung verfügbar sein werden.

Zu den Highlights gehören The Outer Worlds 2, das am 29. Oktober 2025 erscheint, sowie High on Life 2, das im Winter 2025 veröffentlicht wird. Auch Resonance: A Plague Tale Legacy, ein Prequel zur beliebten Reihe, wird 2026 im Game Pass verfügbar sein.

Weitere spannende Titel sind Super Meat Boy 3D, Beast of Reincarnation und Grounded 2, das am 29. Juli 2025 erscheint und Ninja Gaiden 4 im Oktober.

Doch es kommen noch mehr Spiele in den Xbox Game Pass und hier gibt es eine Liste aller Spiele, die beim Xbox Games Showcase 2025 angekündigt oder gezeigt wurden und direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass landen werden.

Xbox Game Pass – Xbox Games Showcase 2025

*Bitte beachtet, dass die oben aufgeführte Liste ausschließlich die Titel zeigt, die beim Xbox Games Showcase 2025 präsentiert wurden und ab Tag 1 im Xbox Game Pass spielbar sein werden.

Um die Vorfreude weiter zu steigern, gibt es hier weitere Spiele, die im aktuellen Kalenderjahr im Xbox Game Pass landen: