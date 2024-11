Xbox Game Pass: Diese Trilogie ist ab heute neu im Abo

Erst gestern wurde die Spyro Reignited Trilogy überraschend für den Xbox Game Pass angekündigt und heute ist es auch schon so weit. Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage und Spyro: Year of the Dragon können im Abo gespielt werden.

Xbox Game Pass – November 2024

12. November 2024 – Spyro Reignited Trilogy (Cloud, PC, Xbox One und Xbox Series X|S) – Game Pass Standard, Ultimate, PC Game Pass Spyro the Dragon Spyro 2: Ripto’s Rage Spyro: Year of the Dragon