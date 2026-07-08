Xbox Game Pass: Diese Überraschung ist jetzt neu im Abo

Ohne vorherige Ankündigung ist Buckshot Roulette ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar.

Das ungewöhnliche Indie-Horrorspiel von Entwickler Mike Klubnika und Publisher CRITICAL REFLEX kann jetzt auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC über den Microsoft Store gespielt werden.

Das Spiel verwandelt das klassische russische Roulette in ein düsteres Strategiespiel mit einer Schrotflinte. In einem heruntergekommenen Nachtclub tretet ihr entweder gegen den Dealer oder andere Spieler an und versucht, mithilfe verschiedener Gegenstände eure Chancen zu verbessern.

Dabei entscheidet nicht nur Glück über den Ausgang jeder Runde. Spieler müssen die Kammer laden, Risiken abwägen und im richtigen Moment den Abzug betätigen. Jeder Zug kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Nach dem erfolgreichen Start auf Steam im Jahr 2024, wo Buckshot Roulette große Aufmerksamkeit erhielt und über vier Millionen Einheiten verkauft wurde, folgt nun der Xbox-Debüt. Die Konsolenfassung enthält außerdem den Mehrspieler-Modus für zwei bis vier Spieler sowie neue Gegenstände, die den Verlauf einer Runde entscheidend verändern können.