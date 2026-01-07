Xbox Game Pass: Diese vier neuen Spiele erweitern heute das Premium‑Abo

Mit einem starken Start in den Januar erweitert der Xbox Game Pass Premium sein Line‑up um mehrere neue Spiele, die ab dem 7. Januar 2026 verfügbar sind und das Angebot auf Cloud, Konsole, Handheld und PC ausbauen.

Im Mittelpunkt stehen Titel wie Atomfall, das ab heute im Premium‑Abo spielbar ist. Auch Lost in Random: The Eternal Die reiht sich in die Premium-Neuzugänge ein und erscheint für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC, wodurch der Titel eine breite Verfügbarkeit erhält.

Zusätzlich ergänzt Rematch das Premium-Angebot und steht für Cloud, PC und Xbox Series X|S bereit, während Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition ebenfalls im Premium‑Abo landet und auf Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar ist.

Xbox Game Pass – Januar 2026

07. Januar 2026 – Atomfall (Cloud, Console, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

07. Januar 2026 – Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

07. Januar 2026 – Rematch (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

07. Januar 2026 – Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

Mit diesen vier Veröffentlichungen baut der Xbox Game Pass Premium sein Januar‑Portfolio weiter aus und bietet euch zum Monatsbeginn eine abwechslungsreiche Auswahl an neuen Spielen. Was euch noch erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.