Xbox Game Pass: Diese vier neuen Spiele erweitern heute das Premium‑Abo

7 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Xbox Game Pass Premium erhält zum 7. Januar 2026 gleich mehrere frische Spiele.

Mit einem starken Start in den Januar erweitert der Xbox Game Pass Premium sein Line‑up um mehrere neue Spiele, die ab dem 7. Januar 2026 verfügbar sind und das Angebot auf Cloud, Konsole, Handheld und PC ausbauen.

Im Mittelpunkt stehen Titel wie Atomfall, das ab heute im Premium‑Abo spielbar ist. Auch Lost in Random: The Eternal Die reiht sich in die Premium-Neuzugänge ein und erscheint für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC, wodurch der Titel eine breite Verfügbarkeit erhält.

Zusätzlich ergänzt Rematch das Premium-Angebot und steht für Cloud, PC und Xbox Series X|S bereit, während Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition ebenfalls im Premium‑Abo landet und auf Cloud, PC und Xbox Series X|S verfügbar ist.

Xbox Game Pass – Januar 2026

  • 07. Januar 2026 – Atomfall (Cloud, Console, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 07. Januar 2026 – Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 07. Januar 2026 – Rematch (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
  • 07. Januar 2026 – Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

Mit diesen vier Veröffentlichungen baut der Xbox Game Pass Premium sein Januar‑Portfolio weiter aus und bietet euch zum Monatsbeginn eine abwechslungsreiche Auswahl an neuen Spielen. Was euch noch erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 288380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 06:22 Uhr

    Habe Warhammer schon durch und Atomfall besitze ich bereits, vielleicht schaue ich mal in Lost in Random rein.

    0
  3. MaTrial3003 86760 XP Untouchable Star 3 | 07.01.2026 - 06:31 Uhr

    Auf Atomfall hatte ich richtig Bock. Aber bin dann leider mit dem Spiel nicht warm geworden

    0
  4. Vayne1986 28415 XP Nasenbohrer Level 4 | 07.01.2026 - 06:36 Uhr

    Nichts so interessantes für mich dabei. Danke für die Info. ✌🏻

    0
  5. Drakeline6 187255 XP Battle Rifle Master | 07.01.2026 - 07:08 Uhr

    Rematch ist super.
    Macht immer wieder Spaß.
    Space Marine 1 ist auch gut.

    0
  6. Rotten 92585 XP Posting Machine Level 2 | 07.01.2026 - 07:52 Uhr

    Sind vier top Games für den Premium Pass 🤗 so können es noch mehr Leute spielen 😅✌🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort