Xbox Game Pass: Diese vier Spiele erhalten Unterstützung

Xbox Wire setzte sich mit Guy Richards von [email protected] Xbox zusammen, um mehr über die Auswahl von Game Pass Spielen zu erfahren. Außerdem wurde die Gelegenheit genutzt, die Macher der vier Indie-Spiele Lightyear Frontier, Planet of Lana, Everspace 2, und The Last Case of Benedict Fox nach den Gründen über die geplante Veröffentlichung im Game Pass zu fragen.

Guy Richards ist Head of Global Independent Creator Partnerships bei [email protected] Xbox. Er führte aus, dass beim Game Pass Qualität vor Quantität stehe, somit müssten die Spiele als Erstes toll aussehen, qualitativ hochwertig und unterhaltsame Projekte sein. An zweiter Stelle stehe Vielfalt. Das Team suche auf der ganzen Welt nach „etwas anderem“ in Genre, Art-Style und Thema.

„Wir sind uns einig, dass wir die Spiele als Kunstform betrachten und die Branche aus kreativer Sicht voranbringen wollen“, erklärte Richards.

Es habe sich herausgestellt, dass 90 Prozent der Abonnenten Spiele spielen, die sie sonst nicht gespielt hätten. Aus diesem Grund sei es wirklich wichtig, eine riesige Auswahl an Erfahrungen bereitzustellen.

Während Game Pass den Spielern ein umfangreiches, hochwertiges Angebot liefere, steht für die Entwickler mit einer [email protected] Xbox Partnerschaft eine ganze Welt voller Möglichkeiten zur Verfügung. Entwickler stehen vor der Herausforderung, ihre Produkte sichtbar zu machen und sich von der Masse abzuheben. Die Veröffentlichung im Game Pass stelle dafür ein leistungsstarkes Tool dar.

Aber auch in finanzieller Hinsicht stelle der Game Pass ein Erfolgsmodell für die Entwicklerstudios dar. Die Game Pass Mitglieder gäben 50 Prozent mehr Geld im Xbox Store aus. Beachtenswerter weise sowohl innerhalb des Game Pass Katalogs, als auch außerhalb. Dadurch würden die Studios somit weiter finanziell gestärkt, was es ihnen vereinfache, kreative Risiken einzugehen. So entstünden Spiele, die die Entwickler wirklich machen wollten.

Vier Entwickler aus dem [email protected] Xbox Programm, die ihre Spiele dieses Jahr im Game Pass veröffentlichen werden, wurden von Xbox Wire gefragt, aus welchem Grund sie sich für die Teilnahme am Xbox Game Pass entschieden und was er ihnen als Studio bieten würde.

Hier könnt ihr die Antworten lesen:

Frame Break mit Lightyear Frontier

CEO Joakim K. Hedström erklärte: „Wir denken, dass der Game Pass eine hervorragende Umgebung für ein einzigartiges Multiplayer-Spiel wie Lightyear Frontier ist. Mit einer niedrigeren Einstiegshürde hoffen wir, dass mehr Spieler das Spiel ausprobieren werden, sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus.“

Lightyear Frontier erscheint im Frühjahr 2023 auf Xbox Series X|S, Windows PC, sowie im Xbox Game Pass und PC Game Pass.

Plot Twist Studio mit The Last Case of Benedict Fox

Creative Director Bartek Lesiakowski sagte über die Entscheidung: „Plot Twist ist nicht das größte Studio in der Spieleentwicklung, aber wir sind ehrgeizig. Wie jeder andere Entwickler da draußen wollten wir unsere Geschichten und unsere Arbeit mit anderen teilen. Daher war die Zusammenarbeit mit Game Pass ein natürlicher Schritt für uns. Es ist unglaublich, wie sehr uns das Game Pass-Team immer unterstützt hat, und die Marketingunterstützung ist einfach großartig.“

The Last Case of Benedict Fox wird am 27. April für Windows PC, Xbox Series X|S und Xbox One, im Xbox Game Pass und PC Game Pass erscheinen.

ROCKFISH Games mit EVERSPACE 2

CEO und Mitgründer Michael Schade fürhte aus: „Everspace 2 ist das Traumspiel unseres Studios. Wir haben uns in den letzten fünf Jahren darauf konzentriert, ein Erlebnis zu schaffen, das an einige unserer Lieblingsspiele erinnert und sich gleichzeitig neu anfühlt, und wir freuen uns darauf, dass die Millionen Game-Pass-Spieler das, was wir entwickeln, in die Hand nehmen können. „Die finanzielle Aufstockung und die dadurch gewonnene Zeit haben uns geholfen, ein noch ausgefeilteres Erlebnis für Spieler auf der ganzen Welt zu schaffen.“

EVERSPACE 2 wird am 6. April für PC inkl. Game Pass erscheinen, im Sommer 2023 folgt die Veröffentlichung für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wishfully Studio mit Planet of Lana

Creative Director Adam Stjärnljus berichtete: „Es war eine wirklich einfache Entscheidung, Planet of Lana auf Game Pass zu bringen. Zum einen senkt es das finanzielle Risiko, was bedeutet, dass wir uns mehr auf unsere Kreativität konzentrieren und das Spiel entwickeln können, das wir wollen.“ „Und da wir ein Indie-Studio sind, das sein erstes Spiel herausbringt, ist es einfach eine unglaubliche Gelegenheit, die es uns ermöglicht, ein riesiges Publikum zu erreichen, das unser Spiel sonst vielleicht nicht entdeckt hätte.“

Planet of Lana soll im Frühjahr 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, im Xbox Game Pass und PC Game Pass erscheinen.