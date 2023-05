Autor:, in / Xbox Game Pass

Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Xbox Game Pass-Abonnement.

Wir hoffen, dass ihr das lange Wochenende genießen konntet und euch ebenfalls auf die neue Woche freut. Damit die Vorfreude weiter steigt, gibt es hier die bevorstehenden Xbox Game Pass-Titel der neuen Woche.

Xbox Game Pass – Mai 2023

Ob es auch diese Woche wieder eine überraschende Veröffentlichung im Xbox Game Pass geben wird, wie es in der vergangenen Woche der Fall war, bleibt abzuwarten. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können sich darüber hinaus neue Belohnungen, Vorteile und Ultimate-Perks sichern. Weiter wurde bekannt gegeben, dass Slayers X in Kürze im Abo erhältlich sein wird und während sich Borussia Dortmund einen Schritt in Richtung Meisterschaft gesichert hat, könnt ihr mit FIFA 23 selbst bestimmen, wer den Titel nach Hause bringt.