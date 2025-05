Xbox Game Pass: Diese vier Spiele sind ab heute neu im Abo

Der Xbox Game Pass erweitert heute am 7. Mai 2025 sein Angebot mit spannenden Neuzugängen auf Konsole, PC und in der Cloud!

Ab heute könnt ihr euch auf vier neue Titel freuen, die frisch in den Xbox Game Pass aufgenommen wurden. Diese Spiele erweitern das Angebot auf vielfältige Weise und bieten für jeden Geschmack etwas.

Ob ihr in die actiongeladene Welt von Dragon Ball, in ein stilisiertes Fantasy-Abenteuer, in taktische Schlachten oder in eine düstere Belagerung eintauchen wollt – ihr habt die Wahl.

Xbox Game Pass – Mai 2025

07. Mai 2025 – Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

07. Mai 2025 – Dungeons of Hinterberg (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

07. Mai 2025 – Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard

07. Mai 2025 – Metal Slug Tactics (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

Welches Spiel werdet ihr zuerst ausprobieren?