Xbox Game Pass: Diese vier Spiele sind ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Der Juni bringt ein echtes Highlight für Strategie-Fans im Xbox Game Pass für PC: Ab dem 26. Juni 2025 sind gleich drei überarbeitete Titel aus Blizzards legendärer Warcraft-Reihe verfügbar.

Mit Warcraft I: Remastered, Warcraft II: Remastered und Warcraft III: Reforged erhalten Abonnenten die Möglichkeit, die Ursprünge eines der einflussreichsten Fantasy-Universen der Spielegeschichte in modernisierter Form neu zu entdecken.

Die überarbeiteten Fassungen bieten technische Anpassungen für heutige Systeme sowie grafische Verbesserungen, ohne den charakteristischen Stil der Originale zu verlieren. Ob ihr zum ersten Mal mit Orcs und Menschen in die Schlacht zieht oder nostalgisch in die frühen Echtzeitstrategietitel zurückkehren wollt – diese Veröffentlichung bietet sowohl Neulingen als auch Veteranen einen lohnenden Einstiegspunkt.

Ergänzt wird dieser Neuzugang durch Against the Storm, das ab heute über Cloud und Konsole spielbar ist. Der genreübergreifende Titel verbindet Roguelite-Elemente mit komplexer Aufbaustrategie und stellt euch vor die Herausforderung, in einer düsteren Fantasywelt immer neue Städte unter widrigen Bedingungen zu errichten.

Xbox Game Pass – Juni 2025

26.06.2025 – Against the Storm (Cloud und Konsole)

26.06.2025 – Warcraft I: Remastered (PC)

26.06.2025 – Warcraft II: Remastered (PC)

26.06.2025 – Warcraft III: Reforged (PC)