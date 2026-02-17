Xbox Game Pass: Diese vier Spiele sind bald verschwunden

Xbox Game Pass verliert zum Monatsende gleich mehrere Titel, die dann nicht mehr im Abonnement abrufbar sein werden.

Mehrere Spiele bleiben nur noch bis zum 28. Februar im Xbox Game Pass verfügbar, bevor sie aus dem Katalog entfernt werden. Für viele Nutzer endet damit der Zugriff auf vier sehr unterschiedliche Titel, die für Abwechslung im Service gesorgt haben.

Unter den auslaufenden Spielen befindet sich das strategische Roguelike Monster Train, das mit seinem schnellen Deckbuilding‑Gameplay eine treue Fangemeinde aufgebaut hat.

Ebenfalls betroffen ist Expeditions A MudRunner Game, dessen Offroad‑Simulation mit physiklastigen Herausforderungen und schwerem Gerät punktete.

Mit Mittelerde Schatten des Krieges verschwindet zudem ein großes Action‑Adventure aus dem Angebot, das mit seinem Nemesis‑System und weitläufigen Schlachtfeldern zu den auffälligeren Third‑Party‑Titeln im Game Pass gehörte.

Abgerundet wird die Liste durch Injustice 2, das dank seiner aufwendigen Inszenierung und seinem umfangreichen Roster zu den populäreren Fighting Games im Abo zählte.

Bis zum Monatsende bleiben alle vier Spiele noch vollständig spielbar. Danach werden sie aus dem Game‑Pass‑Portfolio entfernt und stehen nur weiterhin zur Verfügung, wenn sie separat im Store erworben wurden.

Für heute wird die Ankündigung weiterer Spiele für Februar erwartet. Nachschub ist also garantiert.