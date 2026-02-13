Xbox Game Pass: Diese zwei Highlights sind heute neu im Abo

Der 13. Februar liefert gleich zwei Schwergewichte und zwei neue Highlights im Xbox Game Pass.

Der Xbox Game Pass bekommt heute kräftigen Nachschub – und zwar gleich zwei Titel, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber beide ihre eigene Fanbase mitbringen.

Am 13. Februar 2026 neu im Abo:

High on Life 2

Verfügbar über Cloud, Xbox Series X|S und PC

Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Der abgedrehte Sci‑Fi‑Shooter kehrt zurück und setzt erneut auf schräge Charaktere, sprechende Waffen und Humor, der bewusst überdreht bleibt. Perfekt für alle, die Lust auf etwas völlig Unkonventionelles haben.

Kingdom Come Deliverance

Verfügbar über Cloud, Konsole und PC

Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass.

Das realistische Mittelalter‑RPG bietet historische Authentizität, fordernde Kämpfe und eine dichte Welt, die ohne Fantasy‑Elemente auskommt. Für Spieler, die tief in eine glaubwürdige mittelalterliche Erfahrung eintauchen wollen.

Zwei starke Neuzugänge an einem Tag – der Februar zeigt, wie abwechslungsreich der Game Pass bleiben kann.