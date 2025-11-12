Xbox Game Pass: Diese zwei neuen Spiele gibt es heute im Abo

Der Xbox Game Pass wächst im November weiter und begrüßt gleich zwei neue Spiele, die ihr ab dem 12. November 2025 spielen könnt. Mit Relic Hunters Legend und Winter Burrow erscheinen zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Titel, die Abonnenten auf Cloud, Konsole und PC erleben können.
In Relic Hunters Legend erwartet euch ein rasantes Action-RPG mit Koop-Fokus, farbenfrohem Comicstil und einer Mischung aus Loot-Shooter-Gameplay und Charakterentwicklung. Gemeinsam mit Freunden erkundet ihr dynamische Welten, bekämpft Gegnerhorden und sammelt mächtige Ausrüstung, um euer Team zu verbessern.
Winter Burrow hingegen bietet eine ruhige und atmosphärische Erfahrung. In diesem survivalbasierten Abenteuerspiel zieht ihr euch in eine verschneite Winterwelt zurück, baut euer Heim aus und entdeckt Schritt für Schritt die Geheimnisse eurer Umgebung.
Mit seinem handgezeichneten Stil und seinem emotionalen Fokus richtet sich das Spiel an alle, die Entschleunigung und Erkundung lieben.
Xbox Game Pass – November 2025
- 12. November 2025 – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 12. November 2025 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Beide Spiele sind ab heute im Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass bzw. Game Pass Premium enthalten.
Hört sich beides spaßig an, ich freue mich schon!
Ich schau in beides nur kurz mal rein.
nix dabei.
Winter Burrow werde ich mir mal laden.
Endlich wieder neuer Pixelspaß, der die Series Konsolen und PCs so richtig ausreizt!
Schon lang nicht mehr gehabt!
Da kriegt man noch was für sein ultimate Geld!!
Hmpf
Ist halt so bei einem Abo, dass einem alles nicht 100% gefällt.
Winter Burrow hat einen richtig schönen, künstlerischen Look. Außerdem erscheint am Freitag Call of Duty: Black Ops 7 im Abo, und vor noch nicht einmal 14 Tagen gab es schon The Outer Worlds 2. Ich verstehe das Gemecker manchmal nicht.
Marqui! 😤