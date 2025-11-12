Xbox Game Pass: Diese zwei neuen Spiele gibt es heute im Abo

Ab heute zwei frische Titel im Abo – Action und Atmosphäre für Konsole, PC und Cloud!

Der Xbox Game Pass wächst im November weiter und begrüßt gleich zwei neue Spiele, die ihr ab dem 12. November 2025 spielen könnt. Mit Relic Hunters Legend und Winter Burrow erscheinen zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Titel, die Abonnenten auf Cloud, Konsole und PC erleben können.

In Relic Hunters Legend erwartet euch ein rasantes Action-RPG mit Koop-Fokus, farbenfrohem Comicstil und einer Mischung aus Loot-Shooter-Gameplay und Charakterentwicklung. Gemeinsam mit Freunden erkundet ihr dynamische Welten, bekämpft Gegnerhorden und sammelt mächtige Ausrüstung, um euer Team zu verbessern.

Winter Burrow hingegen bietet eine ruhige und atmosphärische Erfahrung. In diesem survivalbasierten Abenteuerspiel zieht ihr euch in eine verschneite Winterwelt zurück, baut euer Heim aus und entdeckt Schritt für Schritt die Geheimnisse eurer Umgebung.

Mit seinem handgezeichneten Stil und seinem emotionalen Fokus richtet sich das Spiel an alle, die Entschleunigung und Erkundung lieben.

Xbox Game Pass – November 2025

12. November 2025 – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

12. November 2025 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Beide Spiele sind ab heute im Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass bzw. Game Pass Premium enthalten.