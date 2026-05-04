Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass wird um zwei weitere Spiele erweitert.

Der Xbox Game Pass erhält in der neuen Woche zwei weitere Titel, die bereits mit konkreten Terminen für den Mai bestätigt wurden und das aktuelle Angebot erweitern.

Den Anfang macht Final Fantasy V, das ab dem 5. Mai 2026 im Abo verfügbar sein wird und damit einen weiteren klassischen Rollenspiel-Titel in die Bibliothek bringt.

Kurz darauf folgt Mixtape: Nothing But the Hits, das ab dem 7. Mai 2026 hinzugefügt wird und als musikalisch geprägtes Erlebnis eine andere stilistische Richtung einschlägt.

Weitere Ergänzungen für den Xbox Game Pass könnten in den kommenden Tagen noch angekündigt werden, konkrete Details dazu stehen aktuell jedoch noch aus.