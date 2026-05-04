Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Der Xbox Game Pass erhält in der neuen Woche zwei weitere Titel, die bereits mit konkreten Terminen für den Mai bestätigt wurden und das aktuelle Angebot erweitern.
Den Anfang macht Final Fantasy V, das ab dem 5. Mai 2026 im Abo verfügbar sein wird und damit einen weiteren klassischen Rollenspiel-Titel in die Bibliothek bringt.
Kurz darauf folgt Mixtape: Nothing But the Hits, das ab dem 7. Mai 2026 hinzugefügt wird und als musikalisch geprägtes Erlebnis eine andere stilistische Richtung einschlägt.
Weitere Ergänzungen für den Xbox Game Pass könnten in den kommenden Tagen noch angekündigt werden, konkrete Details dazu stehen aktuell jedoch noch aus.
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin sehr auf Mixtape gespannt – bisschen in Nostalgie chillen geht immer 👍
Mixtape will ich auf jeden Fall zocken. Allein schon wegen der Musik!
Da werde ich mir höchst wahrscheinlich Mixtape anschauen.
Mixtape wird der erste Kracher im Mai.