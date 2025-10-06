Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Ab dem 7. Oktober 2025 stehen Little Rocket Lab und SOPA – Tale of the Stolen Potato für Abonnenten im Xbox Game Pass bereit. Spieler auf Xbox-Konsolen, PC und unterstützten Geräten können die beiden Titel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.
Little Rocket Lab bietet innovative Rätsel- und Raumfahrtmechaniken, während SOPA – Tale of the Stolen Potato mit humorvoller Story und kreativen Gameplay-Elementen punktet. Beide Spiele erweitern die wachsende Bibliothek des Xbox Game Pass, die regelmäßig neue Indie-Hits und beliebte Titel für alle Spieler bereitstellt.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 07. Oktober 2025 – Little Rocket Lab
- 07. Oktober 2025 – SOPA – Tale of the Stolen Potato
Falls ihr wissen möchtet, was noch alles im Abo landet, dann solltet ihr euch diese Xbox Game Pass News nicht entgehen lassen.
Sagt mir beides nichts, ich bin gespannt
Die kleinen Indies tun mir jetzt schon leid. Jetzt wird bald immer sehr hart über die Neuzugänge geurteilt werden. Ich sehe viele 1 Sterne Wertungen hageln, weil die Leute für das viele Geld mehr natürlich entsprechend teure, angesagte Titel erwarten und ihren Frust dann bei den kleinen Titeln im Store ablassen werden.
Macht halt noch kaum Sinn, diese über den Pass zu spielen bei den höheren Preisen, diese Reaktion ist wohl verständlich.
Wieso nicht? Das macht ja den Game Pass aus. Von Indie bis AAA ist da alles dabei. Finde die Reaktion nicht verständlich da die Entwickler nichts dafür können das andere utopische Erwartungen haben. Besonders die kleinen Entwickler leiden unter solchen Kommentaren. Und, auch allgemein betrachtet, sind da echt viele peinliche Müll Kommentare dabei wo ich mehr als einmal den Kopf schütteln musste.
Review-Bombing ist leider ne riesige Scheiße
Absolut. Schon mal einige Kommentare im Store gelesen? Zum Fremdschämen. Kleinere Entwickler leiden halt total dadurch. Die können nichts dafür. Und gerade die Indie-Spiele sind die, die mich sehr oft begeistern.
Aber ja, ist allgemein überall scheiße.
Du hast doch auch immer gleich ne extreme Meinung zu Titel XY von Sony, obwohl keinen Schimmer von hast.
Wie schon des Öfteren erwähnt habe ich ein paar gezockt, zum Beispiel als ich Freunden beim Trophy Hunting geholfen habe. Deswegen kann ich durchaus sagen das sie nicht gut sind und ich nichts damit anfangen kann.
Abgesehen davon betreibe ich nicht sowas wie Review-Bombing.
Ja klar, aber die meisten nehmen die Indies dann nicht mehr und zocken nur noch die dicken Fische, um auf ihren eigenen finanziellen Schnitt zu kommen.
Sollen sie ruhig machen wenn sie damit glücklich sind. Aber Review-Bombing, das geht halt nicht.
Findest du? Was können denn die kleinen Entwickler dafür? Dass die Leute ihren Frust rauslassen, ist was ganz normales, aber doch bitte nicht an Unschuldigen. Da ist doch wohl eher MS der richtige Adressat.
Auch das ist richtig, nur wird das halt die erste Reaktion sein, viele werden bei diesem Preis ihre Prioritäten überdenken.
Ist für mich eher uninteressant.
Kenne ich beides nicht.
SOPA – Tale of the Stolen Potato ist genau meine Art Indie-Spiel. Da freue ich mich drauf🙂
Wenn das die Qualität der 74 Neuerscheinungen sind dann viel Spaß mit dem Ultimate.
Und ja die Indies werden drunter leiden aber nicht durch Reviewbombing sondern weil sie nicht mehr soviele Leute erreichen werden.
Das sind beides Neuerscheinungen. Ich bin mit dem Lineup im Oktober durchaus zufrieden und ich zahle auch gerne ab nächstem Monat den vollen Preis für den Xbox-Game-Pass-Ultimate, einfach weil mir die kommenden Spiele und zusätzlichen Inhalte den Preis wert sind. Sollte Microsoft vielleicht endlich im November noch die gesamten Activision-Spiele einschließlich aller Call-of-Duty-Teile in den Xbox-Game-Pass-Ultimate aufnehmen, wäre es letztlich auch recht unerheblich, wie sich Black Ops 7 im direkten Vergleich zu Battlefield 6 schlägt, denn die gleichzeitige Veröffentlichung aller Call-of-Duty-Teile, einschließlich des neuen Call of Duty: Black Ops 7 im Abo, würde vermutlich ohnehin wieder genug Spieler in den Xbox-Game-Pass-Ultimate locken.
Finde ich nicht interessant, werde ich mir trotzdem mal ansehen.
Nicht wirklich was für mich