Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Ab dem 7. Oktober 2025 stehen Little Rocket Lab und SOPA – Tale of the Stolen Potato für Abonnenten im Xbox Game Pass bereit. Spieler auf Xbox-Konsolen, PC und unterstützten Geräten können die beiden Titel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Little Rocket Lab bietet innovative Rätsel- und Raumfahrtmechaniken, während SOPA – Tale of the Stolen Potato mit humorvoller Story und kreativen Gameplay-Elementen punktet. Beide Spiele erweitern die wachsende Bibliothek des Xbox Game Pass, die regelmäßig neue Indie-Hits und beliebte Titel für alle Spieler bereitstellt.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

07. Oktober 2025 – Little Rocket Lab

07. Oktober 2025 – SOPA – Tale of the Stolen Potato

Falls ihr wissen möchtet, was noch alles im Abo landet, dann solltet ihr euch diese Xbox Game Pass News nicht entgehen lassen.