Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele fliegen Ende März aus dem Abo

Xbox Game Pass entfernt Ende März lediglich zwei Titel aus dem Katalog und sorgt damit für eine vergleichsweise kleine Abgangswelle.

Im Xbox Game Pass gehört es zum gewohnten Rhythmus, dass neben neuen Spielen auch regelmäßig Titel den Katalog verlassen. Für Ende März fällt diese Rotation jedoch deutlich kleiner aus als üblich.

Diesmal betrifft es lediglich zwei Spiele, die aus dem Angebot entfernt werden: Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer sowie Mad Streets. Beide Titel sind aktuell über Cloud, Konsole und PC spielbar, stehen aber nur noch für begrenzte Zeit zur Verfügung.

Im Vergleich zu früheren Monaten, in denen häufig mehrere Spiele gleichzeitig aus dem Game Pass verschwinden, fällt die aktuelle Liste besonders überschaubar aus. Für viele Abonnenten dürfte der Abschied daher weniger schwer wiegen als sonst.

Wer die beiden Titel noch ausprobieren oder abschließen möchte, sollte die verbleibende Zeit nutzen, bevor sie aus dem Game Pass entfernt werden.