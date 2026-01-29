Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele krachen heute ins Abo

Der Januar 2026 endet mit zwei frischen Neuzugängen im Xbox‑Abo – und die könnten kaum unterschiedlicher sein. Von gemütlicher Kreativ‑Simulation bis hin zu brachialem Sci‑Fi‑Actiongewitter ist alles dabei.
Für PC‑Spieler steht das MySims Cozy Bundle bereit, das eine Sammlung entspannter Simulationserlebnisse bietet.
Parallel dazu erscheint Warhammer 40,000 Space Marine II im Game Pass, verfügbar über Cloud, PC und Xbox Series X|S.
Xbox Game Pass – Januar 2026
MySims: Cozy Bundle
- Plattform: PC
- Verfügbar in: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ein entspanntes Paket für Fans von Kreativität, Sammelspaß und charmanten Figuren. Perfekt für alle, die ein ruhiges, gemütliches Spielerlebnis suchen.
Warhammer 40,000: Space Marine II
- Plattformen: Cloud, PC, Xbox Series X|S
- Verfügbar in: Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Der Blockbuster‑Shooter des Monats: epische Schlachten, wuchtige Nahkämpfe und massenweise Tyraniden. Ein Highlight für Action‑ und Warhammer‑Fans.