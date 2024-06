Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo

Möglicherweise wird sich Microsoft mit der Verkündung der Xbox Game Pass-Spiele für den Monat Juni etwas mehr Zeit lassen und beim Xbox Games Showcase alle Spiele enthüllen, oder aber schon heute kommt die Meldung mit den Titeln, die bald im Abo verfügbar sein werden.

Doch aller Ankündigungen zum Trotz sind ab heute zwei neue Spiele im Xbox Game Pass erhältlich.

Xbox Game Pass – Juni 2024

04. Juni 2024 – Firework (PC) 04. Juni 2024 – Rolling Hills (Cloud, Konsole und PC)



Des Weiteren steht jetzt schon fest, dass mit Still Wakes the Deep am 18. Juni ein weiteres Spiel im Xbox Game Pass landen wird. Welche Spiele entfernt werden, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.