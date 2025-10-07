Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo

Ab heute (Abend) stehen Little Rocket Lab und SOPA – Tale of the Stolen Potato für Abonnenten im Xbox Game Pass zum Download bereit.
Little Rocket Lab bietet innovative Rätsel- und Raumfahrtmechaniken, während SOPA – Tale of the Stolen Potato mit humorvoller Story und kreativen Gameplay-Elementen punktet.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 07. Oktober 2025 – Little Rocket Lab
- 07. Oktober 2025 – SOPA – Tale of the Stolen Potato
Welches Spiel werdet ihr zuerst ausprobieren?
