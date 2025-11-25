Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo

Der Xbox Game Pass startet heute mit zwei Spielen und bringt euch neue Abenteuer nach Hause!

Heute erweitern Banishers: Ghosts of New Eden und Kill It With Fire! 2 den Xbox Game Pass.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint für Cloud, PC und Xbox Series X|S und bringt eine düstere Fantasywelt, emotionale Entscheidungen und intensive Action auf alle Game-Pass-Plattformen. Der Titel zählt zu den meistgesuchten Action-RPG-Neuheiten im Xbox-Kosmos und dürfte sowohl auf Konsole als auch im PC Game Pass für hohe Abrufzahlen sorgen.

Kill It With Fire! 2 startet ebenfalls am 25. November im Game Pass und steht euch im Cloud-Gaming, auf Xbox-Konsolen und auf PC bereit.

Xbox Game Pass – November 2025

25. November 2025 – Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

25. November 2025 – Kill It With Fire! 2 (Cloud, Konsole nd PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Darüber hinaus gab es gleich zwei Xbox Game Pass-Überraschungen in der vergangenen Woche und neun Ankündigungen, die es direkt zur Veröffentlichung ins Abo schaffen werden.