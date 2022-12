Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo

Das Xbox Game Pass-Abonnement füllt sich auch heute wieder mit zwei neuen Spielen, wobei angemerkt werden muss, dass Metal: Hellsinger für Xbox Series X/S schon verfügbar ist, während der Titel nun für Xbox One nachgereicht wird.

Wer von euch also schon fleißig abgerockt hat, der kann sich auf das klassische Rollenspiel Chained Echoes freuen. Die Downloads erreicht ihr wie gewohnt über die folgende Verlinkung.

Xbox Game Pass Dezember 2022

08. Dezember 2022 – Chained Echoes (Cloud, Xbox und PC)

08. Dezember 2022 – Metal: Hellsinger (Xbox One)

Des Weiteren wurde erst gestern bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung von Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition kurzfristig verschoben hat. Dazu laden wir euch ein bei den neuen Xbox Game Pass Quests unseren Leitfaden anzuwenden. Nex stellt euch derweil „The Legend of Tianding“ aus dem Abo vor.