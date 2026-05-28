Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo dabei

Xbox Game Pass ergänzt das Abo heute um zwei neue Spiele.

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass heute um zwei weitere Titel. Ab dem 28. Mai 2026 stehen Crashout Crew und Kabuto Park neu im Abo bereit.

Mit Crashout Crew erhalten Abonnenten Zugriff auf den Titel via Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC. Das Spiel ist für Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar.

Ebenfalls neu dabei ist Kabuto Park. Der Titel erscheint für Cloud, Xbox Series X|S und PC und kann mit Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass gespielt werden.

Xbox Game Pass – Mai 2026

28. Mai 2026 – Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. Mai 2026 – Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Beide Spiele ergänzen damit das laufende Xbox-Game-Pass-Line-up für Mai 2026 und stehen ab sofort für Abonnenten zum Download beziehungsweise Streaming bereit.