Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abo dabei

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Xbox Game Pass erweitert das Abo heute um zwei neue Spiele.

DOOM: The Dark Ages und Subnautica 2 sind ab heute neu im Xbox Game Pass verfügbar und erweitern das Abo um zwei prominente Titel.

Mit dem heutigen Update wird das Line-up von Game Pass sowohl im Premium- als auch im Ultimate-Bereich deutlich erweitert. DOOM: The Dark Ages ist ab sofort für Cloud, Xbox Series X|S, PC und Handheld-Geräte verfügbar und kann direkt über den Service gestartet werden. Der Titel ist bereits Teil von Game Pass Premium, während Ultimate- und PC-Game-Pass-Abonnenten ebenfalls sofort Zugriff erhalten.

Ebenfalls neu im Abo ist Subnautica 2 als Game Preview. Der Titel erscheint für Cloud, Xbox Series X|S, PC und Handhelds und ist für Mitglieder von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass spielbar. Der Early-Access-Charakter ermöglicht es Spielern, frühzeitig in die Entwicklung einzusteigen und neue Inhalte vor der finalen Version zu testen.

Xbox Game Pass – Mai 2026

  • 14. Mai 2026 – DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
  • 14. Mai 2026 – Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Beide Neuaufnahmen unterstreichen die Strategie von Microsoft, den Microsoft-Dienst kontinuierlich mit großen First-Party- und Early-Access-Inhalten zu erweitern und dabei sowohl AAA-Action als auch Survival-Erfahrungen abzudecken.

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6 Kommentare Added

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  1. JohnWick 101785 XP Profi User | 14.05.2026 - 07:01 Uhr

    Doom – The Dark Ages ist wirklich ein Brett .
    Subnautica 2 werde ich mal rein spielen .

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  3. Ranzeweih 155855 XP God-at-Arms Gold | 14.05.2026 - 07:13 Uhr

    Und ab 0.01 Uhr ist der Forza Vorabzugang verfügbar. Funktioniert der Neuseeland Trick eigentlich noch?

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