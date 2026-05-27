Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abonnement

Xbox Game Pass erweitert das Angebot um zwei weitere Spiele.

Ab heute erhalten Abonnenten des Xbox Game Pass Zugriff auf zwei weitere Spiele für Konsole, PC und Cloud.

Neu im Angebot ist Echo Generation 2, das für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist. Der Titel ist im Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass enthalten.

Ebenfalls neu hinzugefügt wurde The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Die überarbeitete Version des Rollenspiels steht über Cloud, Xbox Series X|S und PC für Mitglieder von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass bereit.

Xbox Game Pass – Mai 2026

27. Mai 2026 – Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

27. Mai 2026 – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit den beiden Neuzugängen wächst die Game-Pass-Bibliothek erneut um weitere Spiele für Abonnenten.