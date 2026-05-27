Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab heute neu im Abonnement

7 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Xbox Game Pass erweitert das Angebot um zwei weitere Spiele.

Ab heute erhalten Abonnenten des Xbox Game Pass Zugriff auf zwei weitere Spiele für Konsole, PC und Cloud.

Neu im Angebot ist Echo Generation 2, das für Cloud, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist. Der Titel ist im Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass enthalten.

Ebenfalls neu hinzugefügt wurde The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Die überarbeitete Version des Rollenspiels steht über Cloud, Xbox Series X|S und PC für Mitglieder von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass bereit.

Xbox Game Pass – Mai 2026

  • 27. Mai 2026 – Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 27. Mai 2026 – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Mit den beiden Neuzugängen wächst die Game-Pass-Bibliothek erneut um weitere Spiele für Abonnenten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. aleXdeluXe86 68820 XP Romper Domper Stomper | 27.05.2026 - 06:03 Uhr

    Hab gerad noch paar Tage gamepass , hatte einen Monat geschenkt bekommen.
    Da meine eigene Bibliothek aber so gut ist , werde ich den auch nicht verlängern .

    0
    • DBGHSKuLL 23110 XP Nasenbohrer Level 2 | 27.05.2026 - 07:19 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Das Design gefällt mir von dem Spiel. Aber weiß nicht ob ich mit dem gameplay was anfangen kann. Hast du Erfahrung mit so einer Art von Spiel? Spielt es sich wie ein rundenbasiertes RPG?

      0
      • Katanameister 438300 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 07:38 Uhr
        Antwort auf DBGHSKuLL

        Bin auf jeden Fall ein Fan von rundenbasierten Spielen, nur hatte ich bisher keine Berührungspunkte mit Teil 1, also kann ich noch nicht genau sagen ob es was für mich ist, sehe ich dann nachher.

        0
  4. Vayne1986 54595 XP Nachwuchsadmin 6+ | 27.05.2026 - 08:34 Uhr

    Nichts dabei für mich. Bin noch mit Forza Horizon 6 sehr gut bedient. ❤️

    0

Hinterlasse eine Antwort