Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind ab sofort neu im Abo

Im Xbox Game Pass sind heute zwei neue Spiele eingetroffen. Stürzt euch in 7 Days to Die in eine brutale und gnadenlose Welt nach der Apokalypse, die von Untoten überschwemmt ist oder probiert euch im rundenbasierten Actionspiel Research and Destroy aus, das sogar Lokale- und Online-Koop-Modi bietet.

Xbox Game Pass – April 2022

26. April 2022 – 7 Days to Die (Cloud, Konsole und PC)

26. April 2022 – Research and Destroy (Konsole und PC)

Einen ersten Vorgeschmack auf die Spiele im Mai 2022 gibt es hier. Die offizielle Ankündigung zu den neuen Spielen im Mai 2022 dürfe nicht mehr lange auf sich warten lassen. Welche Spiele gegen Ende April 2022 aus dem Abo entfernt werden, ist hingegen schon bekannt.