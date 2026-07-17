Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo

Der Xbox Game Pass wächst weiter: Am 17. Juli 2026 nehmen FixForce und Fogpiercer ihren Platz im Spielekatalog ein. Beide Titel stehen je nach Plattform und Abonnement ohne zusätzliche Kosten zum Download bereit.
FixForce erscheint für Cloud, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel ist für Abonnenten von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass verfügbar.
Fogpiercer ergänzt den Katalog ausschließlich auf PC und kann mit Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass gespielt werden.
Mit den beiden Neuerscheinungen baut Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass weiter aus und erweitert den Katalog sowohl für Konsolen- als auch PC-Spieler.
Xbox Game Pass – Juli 2026
- 17. Juli 2026 – FixForce (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 17. Juli 2026 – Fogpiercer (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Welches der beiden Spiele werdet ihr im Abo spielen?
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info ☺️
FixForce erinnert ein wenig an Fix-It Felix Jr. Werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
Fogpiercer schau ik mir ma an ✌🏻 danke für die Info
Kein Bedarf.
Sorry, leider nichts dabei für mich.
Mal reinschauen, ich habe aber keine große Erwartungen
Nichts dabei für mich. Danke für die Info. 👍🏻
Fogpiercer macht einen interessanten Eindruck.
Für mich uninteressant.
Könntet ihr bitte auch bei GP Games in den Xbox Store verlinken? Danke