Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo

Xbox Game Pass: Zwei neue Spiele erweitern das Abo am 17. Juli.

Der Xbox Game Pass wächst weiter: Am 17. Juli 2026 nehmen FixForce und Fogpiercer ihren Platz im Spielekatalog ein. Beide Titel stehen je nach Plattform und Abonnement ohne zusätzliche Kosten zum Download bereit.

FixForce erscheint für Cloud, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel ist für Abonnenten von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass verfügbar.

Fogpiercer ergänzt den Katalog ausschließlich auf PC und kann mit Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass gespielt werden.

Mit den beiden Neuerscheinungen baut Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass weiter aus und erweitert den Katalog sowohl für Konsolen- als auch PC-Spieler.

Xbox Game Pass – Juli 2026

17. Juli 2026 – FixForce (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

17. Juli 2026 – Fogpiercer (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welches der beiden Spiele werdet ihr im Abo spielen?