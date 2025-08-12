Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo dabei – UPDATE

Die neue Woche ist noch frisch und schon gibt es frische neue Inhalte und Spiele im Xbox Game Pass.

Ab dem 12. August 2025 stehen euch zwei neue Titel im Xbox Game Pass zur Verfügung: Aliens: Fireteam Elite und die Enhanced Edition von Senua’s Saga: Hellblade II. Beide Spiele sind für Xbox Series X|S, PC und Cloud verfügbar und können im Rahmen des Game Pass-Abonnements ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Aliens: Fireteam Elite ist ein kooperativer Third-Person-Shooter, der euch in das bekannte Alien-Universum versetzt. Ihr übernehmt die Rolle von Colonial Marines und kämpft gemeinsam mit zwei weiteren Spielern oder KI-Teammitgliedern gegen Wellen von Xenomorphs und synthetischen Gegnern. Das Spiel bietet vier Kampagnen mit neuen Handlungssträngen, eine Vielzahl an Waffen und Klassen sowie einen Horde-Modus für zusätzliche Herausforderungen

Xbox Game Pass – August 2025

  • 12. August 2025 – Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console, and PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 12. August 2025 – Hellblade 2 Enhanced

Zeitgleich erscheint die Enhanced Edition von Hellblade 2. Diese Version bringt euch grafische Verbesserungen, einen neuen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde, einen überarbeiteten Fotomodus und einen optionalen Spielmodus mit der sogenannten Dunklen Fäulnis.

Zusätzlich erhaltet ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung, darunter Interviews mit Schauspielerinnen und Entwicklern. Das Update ist für alle Besitzer des Spiels sowie für Game Pass-Abonnenten kostenlos verfügbar.

 

10 Kommentare

  1. Robilein 1142090 XP Xboxdynasty Legend Silber | 12.08.2025 - 07:55 Uhr

    Auf die Enhanced Edition von Senua’s Saga: Hellblade II bin ich gespannt. Werde ich damit in der besten Qualität genießen.

  2. Rott 58200 XP Nachwuchsadmin 8+ | 12.08.2025 - 08:20 Uhr

    Hellblade 2 steht für November auf meiner Liste, da passt die Stimmung dann draußen wie drinnen 🙂

    • RS85 76240 XP Tastenakrobat Level 3 | 12.08.2025 - 10:24 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Aliens: Fireteam Elite wird bei mir heute Abend ebenfalls heruntergeladen🎮😉✌️.

  4. Rotten 65545 XP Romper Domper Stomper | 12.08.2025 - 10:53 Uhr

    Werd mir Aliens: Fireteam Elite runter laden 🐙 dieses mal wird et gespielt 😅✌🏻 danke für die Erinnerung

  5. Lord Hektor 301770 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.08.2025 - 11:13 Uhr

    Allen viel Spaß, die jetzt erst Hellblade II zocken. Ich fand es wirklich gut.

  6. AnCaptain4u 224615 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.08.2025 - 11:51 Uhr

    Aha… ein neuer Erfolg. In der Hoffnung, dass alte Spieler doch noch mal zurückkehren, weil sie sich deswegen getriggert fühlen, dass sie nur noch 1000 von 1100 Gamerscore haben.
    Ob ich mich da noch einmal durchquäle für den einen Erfolg?

