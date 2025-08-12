Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo dabei – UPDATE

Die neue Woche ist noch frisch und schon gibt es frische neue Inhalte und Spiele im Xbox Game Pass.

Ab dem 12. August 2025 stehen euch zwei neue Titel im Xbox Game Pass zur Verfügung: Aliens: Fireteam Elite und die Enhanced Edition von Senua’s Saga: Hellblade II. Beide Spiele sind für Xbox Series X|S, PC und Cloud verfügbar und können im Rahmen des Game Pass-Abonnements ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Aliens: Fireteam Elite ist ein kooperativer Third-Person-Shooter, der euch in das bekannte Alien-Universum versetzt. Ihr übernehmt die Rolle von Colonial Marines und kämpft gemeinsam mit zwei weiteren Spielern oder KI-Teammitgliedern gegen Wellen von Xenomorphs und synthetischen Gegnern. Das Spiel bietet vier Kampagnen mit neuen Handlungssträngen, eine Vielzahl an Waffen und Klassen sowie einen Horde-Modus für zusätzliche Herausforderungen

Xbox Game Pass – August 2025

12. August 2025 – Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console, and PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

12. August 2025 – Hellblade 2 Enhanced

Zeitgleich erscheint die Enhanced Edition von Hellblade 2. Diese Version bringt euch grafische Verbesserungen, einen neuen Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde, einen überarbeiteten Fotomodus und einen optionalen Spielmodus mit der sogenannten Dunklen Fäulnis.

Zusätzlich erhaltet ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung, darunter Interviews mit Schauspielerinnen und Entwicklern. Das Update ist für alle Besitzer des Spiels sowie für Game Pass-Abonnenten kostenlos verfügbar.