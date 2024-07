Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo dabei

Autor:, in / Xbox Game Pass

Heute gibt es im Xbox Game Pass gleich zwei neue Spiele auf einen Schlag. Beide Titel sind ab sofort im Abo verfügbar und können über die folgenden Links heruntergeladen werden.

Xbox Game Pass – Juli 2024

09. Juli 2024 – Cricket 24 (Cloud, Konsole und PC)

09. Juli 2024 – The Case of the Golden Idol (Cloud, Konsole und PC)

Was die neue Woche noch so alles im Abo zu bieten hat, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.