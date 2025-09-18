Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo verfügbar

10 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: Depositphotos

Heute erweitern zwei Spiele den Xbox Game Pass! Abonnenten können sich auf die folgenden Spiele freuen.

Am 18. September 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass gleich zwei spannende Neuzugänge.

Mit Frostpunk 2 erscheint die lang erwartete Fortsetzung des gefeierten Survival-Städtebaus erstmals im Abo. Auf Xbox Series X|S und via Cloud über Game Pass Ultimate könnt ihr euch in einer gnadenlosen Eiswelt beweisen und die letzte Stadt der Menschheit unter extremen Bedingungen zum Überleben führen.

Ergänzt wird die Auswahl durch Wobbly Life, das euch in eine bunte Sandbox voller Minispiele, Jobs und chaotischem Multiplayer-Spaß entführt.

Dieses Spiel steht für Xbox Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Standard, PC Game Pass sowie Game Pass Ultimate zur Verfügung.

Xbox Game Pass – September 2025

  • 18. September 2025 – Frostpunk 2 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate
  • 18. September 2025 – Wobbly Life (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Mit diesen beiden Titeln setzt der Xbox Game Pass sein starkes Line-up im September fort und bietet euch sowohl intensive Survival-Strategie als auch humorvolle Open-World-Action.

Welches Spiel werdet ihr zuerst im Abo ausprobieren?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

10 Kommentare Added

  2. Banshee3774 127172 XP Man-at-Arms Gold | 18.09.2025 - 07:04 Uhr

    Wobbly Life habe ich mit meinem Kind ein wenig gezockt. Fand ich von der Steuerung katastrophal. Aber wenigstens ein Sandbox Spiel für die jüngeren

    0
  3. Gunslinger 17710 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.09.2025 - 07:44 Uhr

    Mit dem ersten Frostpunk bin ich nicht so richtig warm geworden (haha, Wortwitz). Ich werde dem zweiten Teil trotzdem eine Chance geben.

    1
  5. RappScallion 7500 XP Beginner Level 4 | 18.09.2025 - 08:19 Uhr

    Frostpunk 2 wird mal angespielt, aber schon der erste Teil war mir zu schwierig. Wird hier wohl nicht anders sein.

    0
  9. Rotten 70705 XP Tastenakrobat Level 1 | 18.09.2025 - 10:04 Uhr

    Auf frostpunk bin ik schon gespannt, wird auf jeden Fall getestet ✌🏻

    0

