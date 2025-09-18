Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo verfügbar

Am 18. September 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass gleich zwei spannende Neuzugänge.
Mit Frostpunk 2 erscheint die lang erwartete Fortsetzung des gefeierten Survival-Städtebaus erstmals im Abo. Auf Xbox Series X|S und via Cloud über Game Pass Ultimate könnt ihr euch in einer gnadenlosen Eiswelt beweisen und die letzte Stadt der Menschheit unter extremen Bedingungen zum Überleben führen.
Ergänzt wird die Auswahl durch Wobbly Life, das euch in eine bunte Sandbox voller Minispiele, Jobs und chaotischem Multiplayer-Spaß entführt.
Dieses Spiel steht für Xbox Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Standard, PC Game Pass sowie Game Pass Ultimate zur Verfügung.
Xbox Game Pass – September 2025
- 18. September 2025 – Frostpunk 2 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate
- 18. September 2025 – Wobbly Life (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Mit diesen beiden Titeln setzt der Xbox Game Pass sein starkes Line-up im September fort und bietet euch sowohl intensive Survival-Strategie als auch humorvolle Open-World-Action.
Welches Spiel werdet ihr zuerst im Abo ausprobieren?
Frostpunk 2 wird es, aber erst im Winter.
Wobbly Life habe ich mit meinem Kind ein wenig gezockt. Fand ich von der Steuerung katastrophal. Aber wenigstens ein Sandbox Spiel für die jüngeren
Mit dem ersten Frostpunk bin ich nicht so richtig warm geworden (haha, Wortwitz). Ich werde dem zweiten Teil trotzdem eine Chance geben.
Keins davon.
Frostpunk 2 wird mal angespielt, aber schon der erste Teil war mir zu schwierig. Wird hier wohl nicht anders sein.
Frostpunk 2 ist bestimmt nice 🙂
nichts für mich dabei.
Freue mich nächste Woche auf Vision of Mana.
Frostpunk schau ich mir mal an
Auf frostpunk bin ik schon gespannt, wird auf jeden Fall getestet ✌🏻
Nichts davon 🫶🏻