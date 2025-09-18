Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo verfügbar

Heute erweitern zwei Spiele den Xbox Game Pass! Abonnenten können sich auf die folgenden Spiele freuen.

Am 18. September 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass gleich zwei spannende Neuzugänge.

Mit Frostpunk 2 erscheint die lang erwartete Fortsetzung des gefeierten Survival-Städtebaus erstmals im Abo. Auf Xbox Series X|S und via Cloud über Game Pass Ultimate könnt ihr euch in einer gnadenlosen Eiswelt beweisen und die letzte Stadt der Menschheit unter extremen Bedingungen zum Überleben führen.

Ergänzt wird die Auswahl durch Wobbly Life, das euch in eine bunte Sandbox voller Minispiele, Jobs und chaotischem Multiplayer-Spaß entführt.

Dieses Spiel steht für Xbox Series X|S, PC, Cloud, Game Pass Standard, PC Game Pass sowie Game Pass Ultimate zur Verfügung.

Xbox Game Pass – September 2025

18. September 2025 – Frostpunk 2 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate

18. September 2025 – Wobbly Life (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Mit diesen beiden Titeln setzt der Xbox Game Pass sein starkes Line-up im September fort und bietet euch sowohl intensive Survival-Strategie als auch humorvolle Open-World-Action.

Welches Spiel werdet ihr zuerst im Abo ausprobieren?