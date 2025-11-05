Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo verfügbar

13 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Heute gibt es zwei neue Spiele im Xbox Game Pass-Abonnement. Damit ihr jetzt schon wisst, was ihr euch im Abo herunterladen könnt, gibt es hier wie gewohnt die Liste der neuen Spiele für euch.

Ab dem 5. November 2025 erweitert Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass um zwei neue Spiele, die sowohl auf Konsole, PC als auch über die Cloud verfügbar sind.

Mit Dead Static Drive erwartet euch ein atmosphärisches Action-Adventure, das euch in eine von übernatürlichen Gefahren bedrohte Welt entführt. In einer Mischung aus Roadtrip, Survival und Mystery erkundet ihr offene Landschaften, sammelt Ressourcen und versucht, in einer zunehmend feindlichen Umgebung zu überleben. Das Spiel steht für Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass bereit.

Ebenfalls neu im Abo ist Sniper Elite: Resistance, das ihr über Game Pass Premium spielen könnt. Der neueste Teil der bekannten Scharfschützen-Reihe setzt auf taktisches Gameplay, präzise Ballistik und herausfordernde Missionen in einer realistisch gestalteten Kriegsumgebung. Ihr nutzt Tarnung, Geduld und Strategie, um feindliche Linien zu durchbrechen und eure Ziele aus großer Distanz auszuschalten.

Xbox Game Pass – November 2025

  • 05. November 2025 – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 05. November 2025 – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

Mit Dead Static Drive und Sniper Elite: Resistance erweitert der Xbox Game Pass sein November-Angebot um zwei starke Titel, die sowohl Fans atmosphärischer Einzelspieler-Erlebnisse als auch strategischer Action ansprechen. Was euch noch im Abo erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.

  1. Katanameister 236740 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.11.2025 - 06:13 Uhr

    Sniper Elite hat mich damals zur Veröffentlichung überhaupt nicht überzeugt, Dead Static drive könnte ich mal ausprobieren.

    1
  2. Banshee3774 130312 XP Elite-at-Arms Bronze | 05.11.2025 - 06:18 Uhr

    Die Spiele sind von der Beschreibung her eher nichts für mich. Später mal antesten

    0
  3. Bratenbengel 22455 XP Nasenbohrer Level 1 | 05.11.2025 - 06:57 Uhr

    Bei den ganzen Modellen blickt man gar nicht mehr durch.
    Beide Spiele sind doch schon im großem Abo.

    0
    • Katanameister 236740 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.11.2025 - 07:02 Uhr
      Antwort auf Bratenbengel

      Sniper Elite kam damals Ende Januar diesen Jahres raus und rutscht nun in den Premium Pass ab, welcher auch für Ultimate Abonnenten verfügbar ist, Dead Static Drive ist ja eine Neuveröffentlichung erstmal nur für Ultimate/PC Pass, so verwirrend ist das nicht.

      2
      • Bratenbengel 22455 XP Nasenbohrer Level 1 | 05.11.2025 - 07:53 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Dead Static Drive habe ich mit Pacific Drive verwechselt.
        Naja ich lese mir die News zu den Gamepass Zugängen bestimmt nicht jedes Mal komplett durch, nur um zu wissen in welches Modell die kommen 🤪

        0

