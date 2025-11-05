Xbox Game Pass: Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo verfügbar

Heute gibt es zwei neue Spiele im Xbox Game Pass-Abonnement. Damit ihr jetzt schon wisst, was ihr euch im Abo herunterladen könnt, gibt es hier wie gewohnt die Liste der neuen Spiele für euch.

Ab dem 5. November 2025 erweitert Microsoft das Angebot des Xbox Game Pass um zwei neue Spiele, die sowohl auf Konsole, PC als auch über die Cloud verfügbar sind.

Mit Dead Static Drive erwartet euch ein atmosphärisches Action-Adventure, das euch in eine von übernatürlichen Gefahren bedrohte Welt entführt. In einer Mischung aus Roadtrip, Survival und Mystery erkundet ihr offene Landschaften, sammelt Ressourcen und versucht, in einer zunehmend feindlichen Umgebung zu überleben. Das Spiel steht für Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass bereit.

Ebenfalls neu im Abo ist Sniper Elite: Resistance, das ihr über Game Pass Premium spielen könnt. Der neueste Teil der bekannten Scharfschützen-Reihe setzt auf taktisches Gameplay, präzise Ballistik und herausfordernde Missionen in einer realistisch gestalteten Kriegsumgebung. Ihr nutzt Tarnung, Geduld und Strategie, um feindliche Linien zu durchbrechen und eure Ziele aus großer Distanz auszuschalten.

Xbox Game Pass – November 2025

05. November 2025 – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

05. November 2025 – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

Mit Dead Static Drive und Sniper Elite: Resistance erweitert der Xbox Game Pass sein November-Angebot um zwei starke Titel, die sowohl Fans atmosphärischer Einzelspieler-Erlebnisse als auch strategischer Action ansprechen. Was euch noch im Abo erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.